Подарок ко Дню Независимости: США выделят Украине рекордный пакет помощи - AP

США выделят Украине рекордный пакет помощи / коллаж ua.depositphotos.com

США приготовили Украине подарок ко Дню Независимости - завтра, 24 сентября, власти страны намерены объявить о выделении рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов, пишет издание AP.

СМИ со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет, что администрация США объявит о новом военном пакете именно завтра, 24 августа 2022 года.

По информации журналистов, выделенные деньги пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования. Хотя при этом не исключено, что в течения года они еще не появятся на поле боя.

При этом данные средства пойдут и на обучение и оснащение украинских войск, чтобы обеспечить их боеспособность "на долгие годы".

В отличие от предыдущих пакетов, новое финансирование в значительной степени направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Предыдущие поставки были сосредоточены на более неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах.

Ранее сообщалось, что правительство Королевства Норвегии передало Украине для использования во время войны 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Такие авто передали в дополнение к артиллерии, переносным средствам ПВО и БТРам, которые предоставили ранее.

Напомним, Украина могла получить от США в качестве военной помощи ракетный комплекс ATACMS, противорадиолокационные ракеты HARM, высокоточные боеприпасы Excalibur.

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