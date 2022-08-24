УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Устраивает публичную клоунаду": у Зеленского отреагировали на поздравление Лукашенко

24 августа 2022, 12:50

Подоляк заявил, что действия Лукашенко "прописаны кровью украинцев".

Подоляк, Лукашенко
У Зеленского отреагировали на поздравления Лукашенко с Днем Независимости Украины / Коллаж фото УНИАН, ОПУ

В Украине сегодня, 24 августа, отмечают День Независимости. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который разрешил использовать территории страны для нанесения ракетных ударов по Украине, цинично поздравил граждан нашей страны. Украинская сторона уже отреагировала на это и отметила, что действия Лукашенко "прописаны кровью украинцев". Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает ZN.UA.

Подоляк добавил, что Лукашенко сейчас просто устраивает публичную клоунаду.

"Полагаю, что господин Лукашенко всерьез считает, что мир не фиксирует прямо соучастия его политической группы в умышленных преступлениях против Украины. И потому продолжает устраивать публичную клоунаду. Вчера активно рассказывал, что за три-четыре дня все закончится, и непослушных украинцев вырежут, а сегодня, в лучших традициях циников, желает Украине "мирного неба", отправляя с собственных аэродромов тонны смертоносных снарядов для атаки на мирные украинские города", — сказал Михаил Подоляк.

Советник главы ОП Украины убежден, что необходимо дождаться победы Украины в этой войне, "чтобы детально обсудить все аспекты оттенков "мирного неба над Украиной".

"Понимаю, что кое-кому кажется, что можно пожизненно безбожно врать или делать вид, что все это божья роса в глаза. Но юридически все, что делает господин Лукашенко абсолютно точно и конкретно прописано кровью украинцев. Поэтому просто необходимо дождаться правильного финала войны, краха российской кровавой империи, чтобы детально обсудить все аспекты оттенков "мирного неба над Украиной" с представителями нынешней белорусской администрации", — добавил Подоляк.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лицемерно поздравил Украину с Днем Независимости и пожелал украинцам "мира, силы и успехов в восстановлении достойной жизни". Он назвал нынешние события в Украине и то, какое участие в этом принимает Беларусь, "противоречиями", и якобы надеется, что это "не разрушит добрососедских отношений".

Аналитики Института изучения войны предупредили, что РФ может ударить по правительственным зданиям Украины в День Независимости 24 августа. И именно для этого страна-агрессор инсценировала обстрел в Донецке "администрации" главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина 23 августа – чтобы потом заявить, что они просто "стреляли в ответ".

Ранее сообщалось, что США приготовили Украине подарок ко Дню Независимости – 24 августа власти страны намерены объявить о выделении рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов.

Другие новости:

война в Украине Александр Лукашенко российское вторжение День Независимости Украины Михаил Подоляк
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:16

РФ ударила ракетами по Миргороду: произошел групповой удар по военной инфраструктуре

13:15

"Чуть не доходило до драки": Арахамия рассказал о поведении делегации России на переговорахВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 августа 2022: Тельцам – деньги, Девам – неприятности, Скорпионам – исполнение желанияВидео

12:50

"Устраивает публичную клоунаду": у Зеленского отреагировали на поздравление ЛукашенкоВидео

12:44

Настя Каменских показала, что носит у сердца и в сердце

Реклама
12:35

"РФ специально тормозит наступление": Шойгу зашкварился лживым заявлением в День Независимости УкраиныВидео

12:25

Полгода полномасштабной войны: почему Путин уже ее проигралмнение

12:23

Крым празднует День Независимости Украины: патриоты "украсили" улицы Севастополя

12:09

"С днем Независимости, Украина": как украинские звезды поздравили свою страну

11:56

Как сейчас выглядит прикованная к постели болезнью Альцгеймера "Миледи" Маргарита Терехова

11:40

Армия Украины в День независимости сокрушила вражеский вертолет Ка-52 стоимостью 16$ млнВидео

11:34

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

11:19

Построение пошло не по плану: бойцы ВСУ одним выстрелом "положили" 10 сержантов и одного офицера РФ

10:45

Привлечет богатство: как нужно правильно носить 1 доллар в кошельке

10:41

Крым – основа любой сделки между Украиной и РФ: у Эрдогана призвали вернуть полуостров КиевуВидео

10:40

На Запорожье ликвидировали гауляйтера Ивана Сушко

10:31

"Поднимем руки только в день победы": Зеленский в День Независимости сделал заявление об окончании войныВидео

09:56

Пожелал "мирного неба": Лукашенко лицемерно поздравил Украину с Днем Независимости

09:50

РФ не смогла захватить Украину, свергнуть Зеленского и ждет большой атаки ВСУ – разведка БританииВидео

09:35

"Беременна?": 47-летняя Могилевская принимает поздравленияВидео

Реклама
09:20

Обстрел штаба Пушилина – прикрытие: РФ хочет ударить по правительственным зданиям Украины 24 августа – ISWВидео

09:06

Бурятов хоронят за свой счет: самолеты РФ не выдерживают нагрузку рейсами с "двухсотыми"Видео

09:03

Империя не верила в Украину, но выяснилось, что в Украину верят ее собственные гражданемнение

09:00

По итогам войны в Украину вернется не только Крым, но и Таганрог с Краснодарским краем – Касьянов

09:00

День Независимости Украины 2022: душевные поздравления и открытки к празднику

08:51

Гороскоп на сегодня 24 августа 2022: Весам – деньги, Козерогам – опасность, Рыбам – удивительные известияВидео

08:34

Когда Крым вернется в состав Украины – прогноз тарологаВидео

08:28

Подарок ко Дню Независимости: в США показали, как загружают новую партию боеприпасов для УкраиныВидео

08:25

Победа у нас в кармане?мнение

08:15

Полгода войны в Украине и позора России: когда наступит мир и чьим останется КрымВидео

07:53

Война будет долгой и жестокой, РФ может снова атаковать Киев – Минобороны Испании

07:45

Ранение не остановило: оккупант, который подвозил ракеты на фронт, со второй попытки погиб в Украине

07:10

Одежда всегда будет приятно пахнуть: 5 простых способов улучшить запах в шкафу

07:05

ВСУ разгромили склад боеприпасов и "проредили ряды" оккупантов на Херсонщине

06:30

Нет "усталости от войны": Столтенберг заявил, что НАТО может годами поддерживать УкраинуВидео

05:32

Ближайшие дни проявят победителя: астролог рассказал, когда и чем закончится война в Украине

05:30

Самые лучшие подарки: что дарить каждому знаку зодиака

05:00

Армия и народ Украины настроены вернуть Крым, Донбасс и другие захваченные РФ территории – экспертВидео

04:40

Пентагон готовит ВСУ к ближнему бою с россиянами - WP

03:40

В Украину идут сплошные дожди и холодрыга: синоптики дали опасный прогноз на осеньВидео

Реклама
03:23

"Трансвестит у портрета царя": в сети хохочут над вульгарной Волочковой

03:20

Самая вкусная шарлотка из 3 ингредиентов на скорую руку: простой рецепт и секрет приготовленияВидео

02:50

"Путин всех достал": никто не выиграет от войны, поэтому стартует фаза "все против всех" – экспертВидео

02:13

Как поставить сильную защиту для воина на фронте - Макс Гордеев раскрыл главный секретВидео

01:42

"Это будет удар безумия": решится ли Путин применить ядерное оружие - оценка экспертаВидео

00:51

Приметы на 24 августа: какие 5 вещей категорически нельзя делать, чтобы беда в дом не пришлаВидео

00:03

Цифровая голограмма Тины Кароль спела гимнВидео

23 августа, вторник
23:55

Синдром усталости: худший сценарий войны уже позади - РезниковВидео

23:54

Лиза Ющенко свозила детей на Северный полюс

23:35

Нас больше, не молчите: Машкова обратилась ко всем дочерям

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять