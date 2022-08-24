"Устраивает публичную клоунаду": у Зеленского отреагировали на поздравление Лукашенко

У Зеленского отреагировали на поздравления Лукашенко с Днем Независимости Украины / Коллаж фото УНИАН, ОПУ

В Украине сегодня, 24 августа, отмечают День Независимости. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который разрешил использовать территории страны для нанесения ракетных ударов по Украине, цинично поздравил граждан нашей страны. Украинская сторона уже отреагировала на это и отметила, что действия Лукашенко "прописаны кровью украинцев". Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает ZN.UA.

Подоляк добавил, что Лукашенко сейчас просто устраивает публичную клоунаду.

"Полагаю, что господин Лукашенко всерьез считает, что мир не фиксирует прямо соучастия его политической группы в умышленных преступлениях против Украины. И потому продолжает устраивать публичную клоунаду. Вчера активно рассказывал, что за три-четыре дня все закончится, и непослушных украинцев вырежут, а сегодня, в лучших традициях циников, желает Украине "мирного неба", отправляя с собственных аэродромов тонны смертоносных снарядов для атаки на мирные украинские города", — сказал Михаил Подоляк.

Советник главы ОП Украины убежден, что необходимо дождаться победы Украины в этой войне, "чтобы детально обсудить все аспекты оттенков "мирного неба над Украиной".

"Понимаю, что кое-кому кажется, что можно пожизненно безбожно врать или делать вид, что все это божья роса в глаза. Но юридически все, что делает господин Лукашенко абсолютно точно и конкретно прописано кровью украинцев. Поэтому просто необходимо дождаться правильного финала войны, краха российской кровавой империи, чтобы детально обсудить все аспекты оттенков "мирного неба над Украиной" с представителями нынешней белорусской администрации", — добавил Подоляк.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лицемерно поздравил Украину с Днем Независимости и пожелал украинцам "мира, силы и успехов в восстановлении достойной жизни". Он назвал нынешние события в Украине и то, какое участие в этом принимает Беларусь, "противоречиями", и якобы надеется, что это "не разрушит добрососедских отношений".

Аналитики Института изучения войны предупредили, что РФ может ударить по правительственным зданиям Украины в День Независимости 24 августа. И именно для этого страна-агрессор инсценировала обстрел в Донецке "администрации" главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина 23 августа – чтобы потом заявить, что они просто "стреляли в ответ".

Ранее сообщалось, что США приготовили Украине подарок ко Дню Независимости – 24 августа власти страны намерены объявить о выделении рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов.

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