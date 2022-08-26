РФ ждет еще больше "сюрпризов": ВСУ на этой неделе уничтожили 7 складов боеприпасов врага

ВСУ на этой неделе уничтожили 7 складов боеприпасов врага/ Генштаб ВСУ, скрин

Украинские воины только на этой неделе уничтожили на юге Украины 7 складов с боеприпасами российских захватчиков.

Противники теперь пытаются размещать небольшие склады в разных местах, однако спрятаться от бдительного ока бойцов ВСУ им не удается. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Они пытаются рассредоточивать эти запасы, поскольку уже почувствовали, что наши попадания точечные и абсолютно прицельные, но мы находим места новой дислокации и снова их уничтожаем. На этой неделе уничтожено уже 7 складов боеприпасов", – рассказала Гуменюк.

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Также она прокомментировала последствия ударов ВСУ по мостам в Херсонской области. Гуменюк отметила, что после этих ударов оккупанты пытаются строить дополнительные переправы. Однако украинские воины пристально следят за строительством этих переправ и уничтожат их, как только захватчики их достроят.

В ответ на вопрос, были ли уже уничтожены некоторые из этих переправ, Гуменюк ответила, что пока это "сюрприз".

Уничтожение складов боеприпасов оккупантов

Напомним, украинские военные регулярно уничтожают склады российских захватчиков, где бы оккупанты не пытались их спрятать. Так, один из складов был уничтожен 24 августа, а накануне этого, 23 августа, воинам ВСУ удалось уничтожить еще один склад боеприпасов врага – в Нововоскресенском на Херсонщине.

Еще перед этим, 22 августа, защитники Украины уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке. Тогда же украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе и системам ПВО в Новой Каховке.

Также 7 августа Вооруженные силы Украины на юге уничтожили российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки россиян. ВСУ нанесли три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе и еще одному опорному пункту в Бериславском.

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