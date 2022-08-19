Военные объекты России в Белгороде – законные цели для Украины – западная разведка

Атаки на военные объекты в тылу России могут продолжиться - западная разведка / Reuters

Военные объекты России в городе Белгород являются легальными целями для Украины. Такие действия не угрожают территориальной целостности российского государства. Подобные атаки стали возможны благодаря невероятной смелости людей и появлении новых технических возможностей. Об этом заявила журналистка ITN Эмма Бэрроуз со ссылкой на слова представителя западной разведки.

В своем Twitter-аккаунте она написала о том, что в разведке считают российские военные объекты в Белгороде вполне законными целями для Украины. Причем подобные действия не несут угрозы территориальной целостности российского государства.

Кроме того, инсайдер отметил, что атаки на военные объекты России в тылу могут продолжиться. Такого сценария исключать нельзя.

Также, по его словам, сейчас ситуация не указывает на последующее снижение количества взрывов в самой РФ и на временно оккупированных территориях Украины

Неназванный источник также добавил, что не видит уменьшения количества взрывов на территории РФ и во временно оккупированных украинских регионах.

При этом инсайдер считает, что атаки в тылу врага стали возможны благодаря смелости людей и появлении новых технических возможностей

"Я считаю, что мы увидели эпицентр этих событий. Такие атаки со стороны Украины стали возможны благодаря сочетанию двух факторов: невероятно смелых людей и новых технических возможностей", - процитировала собеседника Берроуз.

Взрывы в Белгороде

В Белгородской области, откуда Россия наносит удары по Харькову, 18 августа произошел пожар на складе с боеприпасами. Местные власти объявили эвакуацию людей из сел Тимоново и Солохи. Причину пожара не называют.

Поздним вечером того же дня в Сети появилась информация об еще одном пожаре в Белгородской области. Указывались разные версии. Российские паблики писали, что в Старом Осколе возник пожар вблизи базы отдыха Шоколад. В украинских Telegram-каналах сообщили, что в том районе базируется военный аэродром РФ.

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