"Тьфу, овцы": Арестович назвал летчиков РФ добровольными рабами и пригрозил расплатой

Арестович назвал летчиков РФ добровольными рабами и пригрозил расплатой/ УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал российских пилотов, которые бомбят Украину, добровольными рабами. Он подчеркнул, что за их преступления придется платить высокую цену их детям и внукам.

Арестович заявил, что для РФ эта война уже проиграна, и никакие масштабные разрушения Украины не смогут исправить ситуацию в пользу России. Тем более, что страна-агрессор и не сможет достичь никаких масштабных разрушений. Об этом советник главы ОП написал в Facebook.

При этом он выразил непонимание, за что вообще воюют российские пилоты, которые соглашаются бомбить Украину.

"Понятно, за что борется Путин, нелепо затягивая проигранную войну – за личное политическое и физическое выживание (зря). А вы – за что? Репарации за всё, что вы разрушили, придется платить вашим детям и внукам. Годами, десятилетиями. Взлет – намотал счетчик. Взлет – еще раз. Вам тоже придется выплатить свое – одним деньгами, другим ударным трудом на лесоповале, третьим – жизнью и здоровьем", – отметил Арестович.

Он добавил, что российские пилоты-преступники уже расплачиваются как минимум своим достоинством.

Также Арестович отметил, что российские пилоты по сути – добровольные рабы, ведь даже не имеют своего мнения и не выражают его.

"Неспособность сложить дважды по два и занять личную позицию у российского офицерства граничит с личным добровольным рабством. Ведь когда-то были гвардейские перевороты, армия царей снимала. Тьфу, овцы", – подытожил советник председателя ОП.

Раньше Арестович жестко высказался о Путине из-за ядерных угроз. Он отметил, что российский диктатор угрожает применить "грязную бомбу", переводя стрелки на Украину. Но "директору" России грозит судьба ливийского диктатора Каддафи.

Напомним, Путин стал посмешищем в сети после того, как придумал несуществующий подводный аппарат и спихнул на него вину за удары по российским кораблям в Севастополе. Президент РФ выдал очередную пугалку о якобы мощных подводных дронах, которые есть у украинских военных. По его словам, эти дроны якобы имеют 6 метров в длину и при этом переносят в себе 500 тонн взрывчатки.

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