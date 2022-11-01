"Тьфу, овцы": Арестович назвал летчиков РФ добровольными рабами и пригрозил расплатой

Он напомнил, что когда-то были гвардейские перевороты, армия снимала царей, а теперь офицеры армии РФ ведут себя, как стадо овец.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал российских пилотов, которые бомбят Украину, добровольными рабами. Он подчеркнул, что за их преступления придется платить высокую цену их детям и внукам.
Арестович заявил, что для РФ эта война уже проиграна, и никакие масштабные разрушения Украины не смогут исправить ситуацию в пользу России. Тем более, что страна-агрессор и не сможет достичь никаких масштабных разрушений. Об этом советник главы ОП написал в Facebook.
При этом он выразил непонимание, за что вообще воюют российские пилоты, которые соглашаются бомбить Украину.
"Понятно, за что борется Путин, нелепо затягивая проигранную войну – за личное политическое и физическое выживание (зря). А вы – за что? Репарации за всё, что вы разрушили, придется платить вашим детям и внукам. Годами, десятилетиями. Взлет – намотал счетчик. Взлет – еще раз. Вам тоже придется выплатить свое – одним деньгами, другим ударным трудом на лесоповале, третьим – жизнью и здоровьем", – отметил Арестович.
Он добавил, что российские пилоты-преступники уже расплачиваются как минимум своим достоинством.
Также Арестович отметил, что российские пилоты по сути – добровольные рабы, ведь даже не имеют своего мнения и не выражают его.
"Неспособность сложить дважды по два и занять личную позицию у российского офицерства граничит с личным добровольным рабством. Ведь когда-то были гвардейские перевороты, армия царей снимала. Тьфу, овцы", – подытожил советник председателя ОП.
Раньше Арестович жестко высказался о Путине из-за ядерных угроз. Он отметил, что российский диктатор угрожает применить "грязную бомбу", переводя стрелки на Украину. Но "директору" России грозит судьба ливийского диктатора Каддафи.
Напомним, Путин стал посмешищем в сети после того, как придумал несуществующий подводный аппарат и спихнул на него вину за удары по российским кораблям в Севастополе. Президент РФ выдал очередную пугалку о якобы мощных подводных дронах, которые есть у украинских военных. По его словам, эти дроны якобы имеют 6 метров в длину и при этом переносят в себе 500 тонн взрывчатки.
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