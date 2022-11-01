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"Будем сидеть на дровах": Жданов объяснил самый худший сценарий, если Путин попытается "заморозить" Украину

1 ноября 2022, 11:22

Российский диктатор может планировать перелом в войне именно зимой. Он устроит Украине и Европе испытание холодом.

Олег Жданов, Владимир Путин, дрова, отопление
Жданов пояснил самый худший сценарий, если Путин попытается "заморозить" Украину/ Главред, скрин, pixabay.com

Глава Кремля Владимир Путин может ждать зимы, чтобы попытаться еще больше давить на Украину и Европу энергетическим вопросом и посмотреть, не ослабнет ли поддержка нашего государства западными партнерами из-за проблем в этой сфере. Однако его тактика – это как "ждать с моря погоды". Ведь Европа хорошо подготовилась к зиме и диверсифицировала поставки газа.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю". Он отметил, что сейчас поставки газа в Европу из России возможны разве что украинской и турецкой газотранспортными системами.

"Сегодня "Северный поток" не работает вообще от слова "совсем". Единственная труба, которая сегодня может поставлять газ из России в Европу, – это наша газотранспортная система, если она еще цела. Есть еще и турецкая ГТС, но там очень маленький объем, она пропускает лишь 6 млрд кубометров для Европы", – отмечает эксперт.

Однако Европа этого не боится, ведь она на фоне полномасштабной войны России против Украины пол года занималась тем, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон, отмечает Жданов. Он обратил внимание, что такой тщательной подготовки не было давно.

Сейчас газовые хранилища европейских стран заполнены на 80-90%. Поэтому для Европы не грозит даже суровая зима, говорит эксперт. Он отметил, что российский диктатор зря ждет, что европейские страны придут к нему за газом с протянутой рукой.

Что ждет Украину зимой

В то же время эксперт не отрицает, что Путин и дальше может обстреливать украинские инфраструктурные объекты, чтобы усложнить прохождение зимы нашим государством. Российский диктатор постарается как можно сильнее "положить" нашу энергетику, но Украина будет отбиваться и пытаться ее сохранить.

"Единственное, в чем нам могут помочь наши западные партнеры – если будет ускорена поставка систем противовоздушной и противоракетной обороны. Тогда мы будем чувствовать себя увереннее и пройдем эту зиму с наименьшими потерями. Если нет, то, конечно, нам будет тяжело. Будем сидеть на дровах и угле", – отмечает Жданов.

Напомним, экс-глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что будущая зима, вероятно, станет самой худшей в истории Украины. Агрессор Россия разрушила огромный процент электроэнергетической инфраструктуры страны. Ожидаются частые перебои со светом и теплом. Но государство уже готовится к таким ситуациям.

Ранее Главред рассказывал, как обогреть квартиру без газа и электричества. Есть ряд приспособлений, которые помогут спастись при отсутствии отопления. Например, спиртовка, газовая горелка, мини-обогреватель из чайных свечей и тому подобное.

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война в Украине отопление Владимир Путин вторжение России Олег Жданов
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