Войска России на фоне успехов ВСУ готовятся к битве за Мариуполь – глава Донецкой ОВА

Войска России взяли под оккупационный контроль Мариуполь 20 мая / Reuters

Оккупационные войска РФ готовятся к повторной битве за Мариуполь. Они скапливают свои силы возле оккупированного города. Действия врага обусловлены успехами ВСУ, которые проводят успешные наступательные операции по освобождению украинских территорий. Россияне сконцентрировали свои силы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, чтобы добыть хотя бы какую-то "победу". Об этом заявил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что российская армия проводит подготовку к новой битве за Мариуполь. Захватчики наращивают свое военное присутствие возле города.

По словам чиновника, действия россиян обусловлены успехами ВСУ на поле боя.

"Они готовятся к этому. Они же понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины - Харьковская Донецкая, Херсонская области. Враг это хорошо понимает", - сказал он.

Также Павел Кириленко подчеркнул, что Россия стянула свои войска на Бахмутском и Авдеевском направлениях, чтобы получить хотя бы какую-то "победу" и использовать ее в рамках своей пропаганды.

Напомним, в Мариуполе 25 февраля начались бои после того, как оккупационная армия России пошла на полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.

Силы обороны Украины 2 марта попали в окружение врага, оккупанты взяли город в блокаду. Мариуполь оказался под контролем войска России после 20 мая.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес сделал прогноз, согласно которому ВСУ к январю 2023 года могут освободить Мариуполь и Мелитополь.

После этого может начаться военная операция по деоккупации Крыма.

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