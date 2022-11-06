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"Больше всего боялась, что заберут ребенка": медик Азовстали рассказала о российском плену

6 ноября 2022, 09:58

Марьяна Мамонова ушла на передовую в начале войны. Когда она попала в плен, то сразу не могла поверить в то, что это происходит на самом деле.

Марьяна Мамонова с мужем
Марьяна Мамонова с мужем / Фото ВВС

Медик из Азовстали Марьяна Мамонова, которая в начале апреля попала в плен к российским оккупантам, будучи беременной, рассказала, что больше всего боялась, чтобы захватчики не отобрали ребенка.

Девушка ушла на передовую в начале войны, а о своей беременности узнала двумя неделями ранее. Когда она попала в плен, то сразу не могла поверить в то, что это происходит на самом деле, передает ВВС.

На три дня Мамонову вместе с побратимами перевели на склад хранения, а затем отправили в Оленевскую тюрьму. В течение шести месяцев Марьяна спала на полу и была лишена доступа к здоровой пище и свежему воздуху. Ее запугивали и угрожали во время допросов. А на девятом месяце беременности запретили пользоваться туалетом. Но больше всего женщина боялась, что ребенок родится в неволе и его заберут.

Украинке угрожали, что если она не даст следователю-оккупанту нужные сведения, то ее отправят в лагер в России, а ребенка переведут из одного детского дома в другой, что сделает невозможным его отслеживание. Мамонова рассказала, что на нее натравливали собак, чтобы заставить дать ложные заявления.

"Мы жили в маленькой комнате, рассчитанной на шесть человек, но там было 40 женщин. Пожилые женщины спали по двое или по трое на койке. Я спала на полу под кроватью с подругой. У меня была пара подушек и одеяло", – рассказала женщина.

Позже ее перевели в комнату поменьше, где она спала на деревянном тюфяке на полу.

Только на седьмом месяце беременности, врач сказал, что ей нужно больше свежего воздуха, и ей разрешили гулять по двору.

В июле у женщины началось осложнение и она попала в больницу на УЗИ.

"Мне сказали, что ребенок в порядке, но он очень маленький, и мне нужно больше есть и принимать больше витаминов. Когда я вернулась в тюрьму, некоторые охранники сжалились над и принесли домашнюю еду и витамины... На последних неделях беременности, пошли разговоры об обмене заключенными, но не было никаких признаков того, что это произойдет", – добавила Мамонова.

Позже ее перевели в родильный дом в Донецке. Там к женщине хорошо относились, но угроза разлуки с малышкой осталась. Марьяну могли отправить в тюрьму в Донецке, там она смогла бы жить со своим ребенком, пока будет кормить грудью. Или ее могли отвезти учреждение в России, где забрали бы ребенка, когда ему исполнится три года.

В сентябре, когда женщина могла уже родить в любой день, появились хорошие новости относительно обмена пленными. 20 сентября Мамонову вместе с десятками других заключенных перевели недалеко к украинской границе. Там женщине завязали глаза, связали руки и посадили на военный самолет с другими заключенными. Дорога заняла 20 часов. через пару дней Марьяна родила здоровую девочку Анна весом 3,2 кг. Малышку назвали Анна.

Обмен пленными между Россией и Украиной

Вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Всего домой вернулись 215 украинцев. Среди них также бойцы полка "Азов" и командиры Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волына"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Также вернулась Екатерина Полищук "Пташка".

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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