Россия выпустила по Украине рой дронов: под Киевом - взрывы

Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Донецкой областях. На подступах к столице работает ПВО.

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Взрывы в Киеве - что известно / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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Воздушная тревога из-за БПЛА объявлена в четырех областях

В Киевской области работала ПВО

Один дрон уже пролетел столицу

Российские оккупанты в среду вечером, 23 октября, выпустили по Украине рой БПЛА. В Киевской области работает ПВО, дроны фиксируются и в самом городе.

Воздушная тревога - детали

По состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Донецкой областях в связи с угрозой беспилотников.

видео дня

Воздушные силы предупредили о пусках Россией ударных дронов через Черниговскую область в направлении Киевской области.

Киев взрывы - что известно

Впоследствии появилась информация о пролете дронов через Бровары в направлении столицы.

Киевская ОГА отчитывалась о работе ПВО на подступах к городу.

Мониторинговые каналы тем временем писали о проходе российского дрона с востока через Киев в направлении Боярки/Василькова.

Дрон Шазхед - характеристики / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 октября 2024 года (с 22.00 22 октября) враг наносит удар по Украине 81 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Приморско-Ахтарск, Курск - рф. Также противник атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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