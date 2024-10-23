Россия выпустила по Украине рой дронов: под Киевом - взрывы

Главное:
- Воздушная тревога из-за БПЛА объявлена в четырех областях
- В Киевской области работала ПВО
- Один дрон уже пролетел столицу
Российские оккупанты в среду вечером, 23 октября, выпустили по Украине рой БПЛА. В Киевской области работает ПВО, дроны фиксируются и в самом городе.
Воздушная тревога - детали
По состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Донецкой областях в связи с угрозой беспилотников.
Воздушные силы предупредили о пусках Россией ударных дронов через Черниговскую область в направлении Киевской области.
Киев взрывы - что известно
Впоследствии появилась информация о пролете дронов через Бровары в направлении столицы.
Киевская ОГА отчитывалась о работе ПВО на подступах к городу.
Мониторинговые каналы тем временем писали о проходе российского дрона с востока через Киев в направлении Боярки/Василькова.
Удары по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 23 октября 2024 года (с 22.00 22 октября) враг наносит удар по Украине 81 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Приморско-Ахтарск, Курск - рф. Также противник атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.
По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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