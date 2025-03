Главное из материала The Telegraph:

После словесной перепалки президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского появились предположения относительно возможного прекращения военной помощи Украине. Однако даже в такой ситуации украинцы способны выстоять, ведь в 2022 году в начале полномасштабного вторжения России они проявили стойкость практически без поддержки партнеров.

Редактор по вопросам обороны и иностранных дел газеты The Telegraph Кон Кофлин в своей колонке отметил, что украинцы выстояли тогда, когда были практически одни, выстоят и сейчас, но при поддержке Европы.

Аналитик напомнил, что в свое время американская поддержка оказала нужный эффект для сдерживания российских оккупантов, а администрация Байдена, похоже, ожидала подобной позиции от команды Трампа, и в последние дни президентства демократа приказала доставить Киеву как можно больше оружия.

"Это правда, что без Patriot и другого высококачественного оборудования украинским войскам будет трудно противостоять своим российским противникам, которые, несмотря на катастрофические потери, понесенные ими на поле боя, все еще сильно теснят своих превосходящих по численности противников. Но даже если провал Трампа в Белом доме приведет к тому, что Вашингтон прекратит военную поддержку Украины, важно помнить, что украинские силы уже продемонстрировали, насколько они крепки, за последние три года жестоких боев", - написал Кофлин.

Также обозреватель акцентировал внимание на том, что профессионализм и стойкость Сил обороны сыграли ключевую роль в сдерживании оккупационных войск РФ.

Помимо этого, украинцы поработали над развитием собственного военного производства. Особенно беспилотников, которые наносят урон вражеским силам.

Как сообщал Главред, ранее в The Washington Post написали, что Трамп может прекратить военную помощь Украине. Согласно предположению собеседника журналистов, в случае принятия такого решения Киев может остаться без радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет.

Администрация Трампа не будет выписывать чеки на "далекую войну", сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, для завершения российско-украинской войны все участники мирного процесса должны пойти на уступки.

Украина без американской помощи способна воевать с РФ еще как минимум полгода, пишет Financial Times. Однако даже при сценарии усиленной помощи со стороны Европы, держаться будет сложно.

Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.