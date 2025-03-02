Закончится ли война в Украине в 2025 году – эксперт дал ответ

По словам Александра Коваленко, у каждого свое видение того, что такое прекращение войны.

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Закончится ли война в Украине в 2025 году / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Что сказал Коваленко:

Вопрос в том, что понимать под завершением войны

Война не остановится, пока мы не вернем все свои территории

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, можно ли закончить войну в Украине в 2025 году, как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

"Вопрос в том, что понимать под завершением войны. Если для нас завершение войны – это победа, а победа – это возвращение всех наших территорий, которые сейчас оккупированы Россией, и восстановление границ 1991 года, то – нет, это невозможно реализовать за 2025 год", - отметил Коваленко.

При этом, по мнению эксперта, если же президент Зеленский в данном случае имел в виду, что в 2025 году может временно прекратиться огонь с определенным результатом для Украины в вопросе возвращения отдельно оккупированных территорий путем контратакующих или контрнаступательных действий, или дипломатической работы, то это возможно.

"Война не остановится, пока мы не вернем все свои территории. Более того, даже когда мы выйдем на границы 1991 года, в том числе вернем полуостров Крым, а также Донецкую и Луганскую области, то и тогда война не завершится. Потому что Россия никогда не откажется от своих экспансивных и недоимперских амбиций в отношении Украины", - уверен он.

По его словам, у каждого свое видение того, что такое прекращение войны.

"В краткосрочном и временном формате прекратить войну, то есть огонь, возможно, но для этого должны сложиться соответствующие условия. Просто так это не произойдет", - добавил Коваленко.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, по каким сценариям могут развиваться события в войне Украины и России в 2025 году:

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Напомним, как ранее сообщал Главред, после напряженного спора в Белом доме между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом вероятность отмены американских санкций против России растет. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Евразийского центра Брайан Уитмор в комментарии для Atlantic Council.

1 марта Украина заключила кредитное соглашение с Великобританией на сумму до 2,258 млрд фунтов стерлингов. Заем предоставляется на 30 лет, а его погашение предусмотрено за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

После резонансных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским министр экономики Германии Роберт Габек призвал Европу и Германию к оперативным действиям.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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