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Путин не остановится: СМИ раскрыли, куда ведут аппетиты Кремля

Руслан Иваненко
2 июля 2025, 00:33
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Аналитики фиксируют возвращение Кремля к масштабной эскалации войны с намерением расширить контроль на большие регионы Украины.
Путин, армия РФ
Кремль концентрирует десятки тысяч солдат у границы с Украиной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Читайте в материале:

  • Что означает контроль России над Луганщиной для войны
  • Как изменились амбиции Кремля весной 2025 года
  • Почему Россия активизирует удары по гражданским в Украине

30 июня в России заявили о якобы полном контроле над территорией Луганской области. Если эта информация подтвердится, Луганщина станет первым украинским регионом, полностью оккупированным с 2014 года, когда Россия захватила Крым.

Однако амбиции Кремля, похоже, выходят далеко за пределы Луганской и трех других областей, которые Россия аннексировала в сентябре 2022 года. По сообщению The Telegraph, государственные СМИ РФ также заявляют о захвате первого села в Днепропетровской области. Кроме того, десятки тысяч российских военных сосредоточены вокруг Сумской и Харьковской областей.

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Журналисты отмечают, что решение Москвы аннексировать Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области было частичным пересмотром планов после неудачи в Киеве. Военные цели сузились до Восточной Украины, чтобы представить более реалистичный путь к победе.

Однако, как отмечают эксперты, понадобилось почти три года, чтобы Россия объявила о полном контроле над Луганской областью - несмотря на то, что значительная часть региона была оккупирована еще до начала войны.

В то же время наблюдается возвращение РФ к широкомасштабным наступательным действиям. Оккупанты возобновляют атаки в Харьковской и Сумской областях, что свидетельствует о новой волне эскалации.

Анжелика Эванс, аналитик Института изучения войны (ISW), отмечает, что амбиции Путина стали более открытыми после его визита в Курскую область в мае, где он приказал создать "буферную зону" вдоль украинской границы.

"Это был мягкий способ ввести это в информационное пространство. Сначала - это буферная зона, мол, всего лишь 30 км, чтобы защитить россиян. А потом - ты уже недалеко от крупных региональных городов, так почему бы не взять и их? Потому что [Путин считает]: "Разве мы не имеем права их забрать, ведь это же исторически российские города". Это медленное продвижение к тому, что, как я думаю, мы в конце концов увидим... - возвращение к идее захвата всей Украины", - сказала она в комментарии изданию The Telegraph.

Эванс также подчеркивает, что увеличение количества российских атак по гражданским объектам в Украине связано со стратегией подорвать моральный дух населения и заставить людей покинуть населенные пункты, чтобы упростить их дальнейший захват.

Наступление России - новости по теме:

Как сообщал Главред, заместитель главы Сумской областной военной администрации Владимир Бабич ранее заявил, что регион серьезно страдает от обстрелов со стороны армии РФ. Однако угрозы оккупации Сум пока нет.

ВСУ сдерживают наступление РФ возле Покровска и Купянска, рассказали в группировке войск Хортица. В Донецкой области самая сложная ситуация - на Покровском и Новопавловском направлениях.

Кроме того, у российских оккупантов пока нет тактических успехов в Харьковской и Сумской областях. Идея главы Кремля Владимира Путина о создании, мол, буферной зоны, провалилась. Об этом заявил военно-политический обозреватель, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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