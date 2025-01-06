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Что можно и запрещено есть во время поста: полный перечень продуктов

Руслана Заклинская
6 января 2025, 16:40
95
Пищевые ограничения являются лишь одной из составляющих поста, но важно понимать их суть.
Что можно и запрещено есть во время поста: полный перечень продуктов
Как правильно постить / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что нельзя есть в пост
  • Список продуктов, которые можно есть во время поста
  • Можно ли курить во время поста

Пост - это время духовного очищения, когда верующие стремятся укрепить свою веру, отказавшись от определенных привычек и соблазнов. Одним из важных аспектов поста является ограничение в еде, что помогает укрепить волю и сосредоточить мысли на важных вопросах.

Что категорически нельзя есть во время поста

Категорически нельзя есть во время поста продукты, которые содержат животный жир, мясо и молочные продукты, утверждают в Церкви св. Анны. Это означает, что из рациона исключаются:

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  • Мясо и мясные продукты: любые виды мяса, птица, колбасы, сосиски, мясные полуфабрикаты.
  • Рыба и морепродукты: (за исключением отдельных дней, определенных церковным уставом, например, Благовещение и Вход Господень в Иерусалим).
  • Молочные продукты: молоко, творог, кисломолочные продукты, сливочное масло, сметана, йогурты.
  • Яйца: куриные, перепелиные и другие.

Также во время поста рекомендуется ограничить употребление сладостей, выпечки, алкоголя и других продуктов, которые считаются чрезмерными и способствующими телесным наслаждениям.

Список продуктов, которые можно есть во время поста

Несмотря на многочисленные ограничения, в пост есть большое количество продуктов, которые разрешено употреблять. Это в основном овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, орехи и семена.

Постный рацион может быть разнообразным и сбалансированным. Разрешенные продукты:

  1. Овощи и фрукты: свежие, вареные, тушеные, запеченные, квашеные.
  2. Крупы: гречка, рис, овсянка, пшено, ячмень, кукурузная крупа.
  3. Бобовые: фасоль, горох, чечевица, нут.
  4. Грибы: свежие, сушеные, маринованные.
  5. Орехи и семена: грецкие орехи, миндаль, фундук, семечки подсолнечника, тыквенные семечки.
  6. Растительные масла: подсолнечное, оливковое, льняное (в отдельные дни).
  7. Хлеб и хлебобулочные изделия: из муки грубого помола, без добавления яиц и молочных продуктов.
  8. Соевые продукты: тофу, соевое молоко, соевый соус.

Важно помнить, что в некоторые дни поста, особенно в первые и последние недели (Страстная неделя), правила питания являются более строгими. Церковный устав предусматривает дни полного воздержания от пищи (например, Страстная пятница) или сухоядение (употребление только сырой растительной пищи).

Можно ли курить во время поста

Пост - это не только ограничение в еде, но и борьба с вредными привычками и пристрастиями. Курение, как и употребление алкоголя, считается зависимостью, которая противоречит духовному очищению. Поэтому, во время поста рекомендуется воздержаться от курения. Это может стать хорошим поводом для того, чтобы полностью отказаться от этой вредной привычки.

Как правильно питаться в пост

Правильное питание во время поста предусматривает не только исключение определенных продуктов, но и сбалансированный рацион, который обеспечит организм необходимыми питательными веществами. Важно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Разнообразие: потребляйте широкий спектр разрешенных продуктов, чтобы получать все необходимые витамины и минералы.
  2. Много овощей и фруктов: они являются источником витаминов, клетчатки и антиоксидантов.
  3. Достаточное количество белка: получайте белок из бобовых, грибов, орехов и семян.
  4. Режим питания: соблюдайте режим питания, не переедайте и не голодайте.
  5. Постепенность: если вы поститесь впервые, начинайте с менее строгих ограничений и постепенно увеличивайте их.

Важно помнить, что пост - это добровольное решение. Перед началом поста, особенно при наличии хронических заболеваний, рекомендуется проконсультироваться с врачом и священником. Пост должен быть во благо, а не во вред здоровью. Главное в посте - это духовное очищение, искреннее покаяние и стремление к Богу.

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Православные посты в православном календаре

В православном календаре около 200 дней в течение года - постовые, пишет Википедия.

Обязательные посты длились в среднем 19 недель:

  • Великий пост - 7 недель,
  • Петровка (пост) - от 3 до 6 недель,
  • Спасовка (пост) - 2 недели,
  • Филипповка (пост) - 6 недель.
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