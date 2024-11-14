Первый день Рождественского поста: что ни в коем случае нельзя делать 15 ноября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день ржут лошади
- Почему в этот день нельзя есть многие продукты
- Кому нужно помолиться 15 ноября
15 ноября церковь отмечает начало Рождественского поста. Также в этот день почитают память святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Как сообщает Главред, Гурий был священником из города Сесария. Он подвергся очень жестким пыткам после отказа отказаться от веры. Самон и Авив были друзьями и товарищами Гурия. Они также подверглись преследованиям за веру. Когда их поймали, мужчины отказались поклоняться языческим богам, после чего их казнили.
Что можно делать 15 ноября
- В этот день нужно помолиться. У святых просят помочь избавиться от зубной боли.
- В этот день нужно обратить внимание на сон. Считается, что сны, которые снятся в ночь на 15 ноября, будут вещими.
- В этот день начинается Рождественский пост. Нужно отказаться от многих продуктов и проводить все время в молитвах.
Что нельзя делать 15 ноября
1. Нельзя 15 ноября проводить ритуалы, связанные со здоровьем. Считается, что тогда можно сильно навредить своему здоровью.
2. Нельзя 15 ноября отказывать в помощи. Иначе у вас у самих начнутся финансовые проблемы.
3. Нельзя 15 ноября есть мясные, молочные блюда. Эти продукты под запретом, так как начался Рождественский пост.
Приметы 15 ноября
- Если в этот день идет снег, то он пролежит долго.
- Если в этот день пасмурно, то в мае будет плохая погода.
- Если в этот день сильный ветер, то такая погода продолжится до Николая (6 декабря).
- Если в этот день громко ржут лошади, то будет хорошая погода.
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