Первый день Рождественского поста: что ни в коем случае нельзя делать 15 ноября

Что можно делать 15 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем со здоровьем.

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Что нельзя делать 15 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день ржут лошади

Почему в этот день нельзя есть многие продукты

Кому нужно помолиться 15 ноября

15 ноября церковь отмечает начало Рождественского поста. Также в этот день почитают память святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Как сообщает Главред, Гурий был священником из города Сесария. Он подвергся очень жестким пыткам после отказа отказаться от веры. Самон и Авив были друзьями и товарищами Гурия. Они также подверглись преследованиям за веру. Когда их поймали, мужчины отказались поклоняться языческим богам, после чего их казнили.

Что можно делать 15 ноября

В этот день нужно помолиться. У святых просят помочь избавиться от зубной боли.

В этот день нужно обратить внимание на сон. Считается, что сны, которые снятся в ночь на 15 ноября, будут вещими.

В этот день начинается Рождественский пост. Нужно отказаться от многих продуктов и проводить все время в молитвах.

Что нельзя делать 15 ноября

1. Нельзя 15 ноября проводить ритуалы, связанные со здоровьем. Считается, что тогда можно сильно навредить своему здоровью.

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2. Нельзя 15 ноября отказывать в помощи. Иначе у вас у самих начнутся финансовые проблемы.

3. Нельзя 15 ноября есть мясные, молочные блюда. Эти продукты под запретом, так как начался Рождественский пост.

Приметы 15 ноября

Если в этот день идет снег, то он пролежит долго.

Если в этот день пасмурно, то в мае будет плохая погода.

Если в этот день сильный ветер, то такая погода продолжится до Николая (6 декабря).

Если в этот день громко ржут лошади, то будет хорошая погода.

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