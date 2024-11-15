Начнется "черная полоса": что нельзя делать 16 ноября - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день идет снег
- Почему в этот день нельзя свистеть в доме
- Кому нужно позвать в гости 16 ноября
16 ноября церковь почитает память святого апостола и евангелиста Матфея. Как сообщает Главред, он был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. Он родился в Галилее в еврейской семье. Его родители были богатыми.
Иисус призвал Матфея и тот оставил свою работу таможенника, последовал за ним. Матфей является автором одного их четырех Евангелий, которое является первым в каноне Нового Завета.
После вознесения Иисуса Матфей продолжал проповедовать Евангелие среди язычников и евреев, осуществлял миссионерскую деятельность. В итоге он пострадал за свою веру и потерпел мученическую смерть.
Что можно делать 16 ноября
- В этот день нужно прислушаться к своей интуиции. Считается, что она точно не подведет вас.
- В этот день нужно позвать гостей и собраться за одним столом. Однако нужно есть только постные блюда, так как продолжается Рождественский пост.
Что нельзя делать 16 ноября
1. Нельзя 16 ноября свистеть в доме. Считается, что в доме заведутся насекомые.
2. Нельзя 16 ноября носить одежду наизнанку. Иначе вы потеряете счастье и начнется "черная полоса".
3. Нельзя 16 ноября покупать новые вещи. Предки верили, что они прослужат недолго.
Приметы 16 ноября
- Если в этот день ясная погода, то скоро похолодает.
- Если в этот день бледная луна, то будет ненастье.
- Если в этот день снег, то скоро начнутся настоящие метели.
- Если в этот день холодно, то зима будет суровой.
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