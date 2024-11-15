Начнется "черная полоса": что нельзя делать 16 ноября - приметы

Что можно делать 16 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери счастья.

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Что нельзя делать 16 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день идет снег

Почему в этот день нельзя свистеть в доме

Кому нужно позвать в гости 16 ноября

16 ноября церковь почитает память святого апостола и евангелиста Матфея. Как сообщает Главред, он был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. Он родился в Галилее в еврейской семье. Его родители были богатыми.

Иисус призвал Матфея и тот оставил свою работу таможенника, последовал за ним. Матфей является автором одного их четырех Евангелий, которое является первым в каноне Нового Завета.

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После вознесения Иисуса Матфей продолжал проповедовать Евангелие среди язычников и евреев, осуществлял миссионерскую деятельность. В итоге он пострадал за свою веру и потерпел мученическую смерть.

Что можно делать 16 ноября

В этот день нужно прислушаться к своей интуиции. Считается, что она точно не подведет вас.

В этот день нужно позвать гостей и собраться за одним столом. Однако нужно есть только постные блюда, так как продолжается Рождественский пост.

Что нельзя делать 16 ноября

1. Нельзя 16 ноября свистеть в доме. Считается, что в доме заведутся насекомые.

2. Нельзя 16 ноября носить одежду наизнанку. Иначе вы потеряете счастье и начнется "черная полоса".

3. Нельзя 16 ноября покупать новые вещи. Предки верили, что они прослужат недолго.

Приметы 16 ноября

Если в этот день ясная погода, то скоро похолодает.

Если в этот день бледная луна, то будет ненастье.

Если в этот день снег, то скоро начнутся настоящие метели.

Если в этот день холодно, то зима будет суровой.

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