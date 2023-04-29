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Террорист Гиркин закатил истерику из-за взрывов в Севастополе и потроллил Путина

Андрей Ганчук
29 апреля 2023, 10:44 обновлено 29 апреля, 10:45
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Войска страны-оккупанта России не способны одержать победу над армией Украины, и ведут так называемую "СВО" уже больше 15 месяцев, отметил Игорь Стрелков.
Стрелков, взрывы в Севастополе
Гиркин "анонсировал" заявление Путина после взрывов в Севастополе / Коллаж скриншот YouTube

Российский террорист, бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков выразил свое, дескать, "негодование" в связи с новыми взрывами в Севастополе. По его словам, агрессору России "не о чем беспокоиться", поскольку "Лунтик пообещает всех уничтожить".

В своем Telegram-канале он акцентировал внимание на том, что в Севастополе произошли новые взрывы и обвинил в этом Украину.

"Украинские националисты (я достаточно толерантно выразился? Никого не дискредитировал?) побомбили Севастополь. Потерь нет, только пожар. Надеюсь, данный прискорбный факт не повредит священной "зерновой сделке", - написал Стрелков.

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Также он добавил, что стране-оккупанту не о чем беспокоиться, а "Лунтик" (очевидно, речь идет о директоре РФ Владимире Путине, - ред.) на 15-й месяц войны снова, дескать, "пообещает всех уничтожить".

"А что касается уважаемых киевских партнеров - то они здесь совершенно не при чем - это все злобные националисты. Их непременно снова заклеймит и пообещает уничтожить наш любимый Лунтик. Так что не о чем беспокоиться на 15-й месяц СВО", - подчеркнул Игорь Гиркин.

В конце публикации он написал "Херсонский стыд", возможно, намекая на новый "жест доброй воли" российских оккупантов, но уже в Крыму.

Напомним, в ночь на субботу, 29 апреля, неизвестный дрон атаковал резервуар с топливом российских оккупантов в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе. На нефтебазе случился пожар.

Возвращение Крыма в Украину

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк на днях заявила, что армия Украины фактически запустила операцию по возвращению захваченного Крыма. Теперь и корабли Черноморского флота РФ будут держаться подальше от ракет ВСУ во избежание ударов.

Украинский военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду сказал о том, что Украине для возвращения Крыма нужно выйти на Азовское побережье и разбомбить Крымский мост. Оккупанты РФ попадут в изоляцию и вынуждены будут совершить новый "жест доброй воли".

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что после того как ВСУ подойдут к захваченному Крыму, они начнут наносить удары по военным базам российской армии на полуострове. По мнению Арестовича, украинские войска уничтожат Крымский мост и Черноморский флот.

Смотрите видео Главред - Андрусив заявил, что Украина в любом случае вернет Крым

Война России против Украины:

Игорь Стрелков Севастополь война России и Украины
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