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"Как уже это всё надоело": россияне бьются в истерике из-за взрывов в Севастополе

Сергей Кущ
29 апреля 2023, 09:45 обновлено 29 апреля, 09:45
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Россияне устроили истерику из-за новой "бавовны" в оккупированном Крыму.
"Бавовна" в Севастополе
"Бавовна" в Севастополе / скриншот

Ночью во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы на нефтебазе.

Площадь пожара составила около 1000 кв м, пожару был присвоен 4 класс. Происходящее в Крыму вывело россиян из себя - они не понимают, почему их хваленая ПВО такая "дырявая".

Некоторые из них даже заявили о каких-то "правилах использования беспилотников", которые якобы нарушила Украина.

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"Озабоченности опять?" , "Как уже это всё надоело", "Обалдеть, как наше ПВО работает. С такой работой и мирным жителям страшно", "Разве применение военных беспилотников не регулируется международными правилами? Почему эти правила не соблюдаются теми, кто их запускает?", - писали россияне в сети.

Реакция россиян на "бавовну" в Крыму
Реакция россиян на "бавовну" в Крыму / скриншот
Реакция россиян на "бавовну" в Крыму
Реакция россиян на "бавовну" в Крыму / скриншот
Реакция россиян на "бавовну" в Крыму
Реакция россиян на "бавовну" в Крыму / скриншот

Освобождение Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что страна-оккупант Россия устроила тотальное беззаконие в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крымского полуострова началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы.

Он сказал о том, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о разработке 12 шагов деоккупации захваченного РФ Крыма.

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