После скандала в Белом доме Зеленский пригласил Вэнса в Украину - его реакция

Президент Зеленский пригласил вице-президента США Джей Ди Венса в Украину после ссоры в Овальном кабинете, однако ответа так и не получил.

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Зеленский после ссоры в Белом доме обратился к Вэнсу / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем говорится в материале The Times:

В Белом доме стараются избегать поездок, которые демонстрируют последствия российской агрессии

Зеленский пригласил вице-президента США Вэнса в Украину

Вице-президент США проигнорировал приглашение

В ходе спора в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Джей Ди Вэнсом, президент Украины спросил, посещал ли вице-президент США Украину во время войны. В ответ на это, Вэнс ответил, что его не интересуют "пропагандистские туры" Зеленского. Несмотря на это напряжение, украинский лидер пригласил Вэнса посетить Украину, сообщает The Time.

Издание отмечает, что с начала полномасштабного вторжения Украина стремилась привлекать иностранных лидеров, чтобы они лично увидели последствия российской агрессии.

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Журналист The Time Саймон Шустер указывает, что Зеленский обычно показывает гостям больницы с ранеными военными, руины после обстрелов или братские могилы жертв российской оккупации. В то же время представители Белого дома старались избегать таких поездок после вступления Трампа в должность в январе.

В статье отмечается, что выживание Украины напрямую зависит от способности Зеленского сохранять поддержку иностранных партнеров. Однако с затягиванием войны это становится все сложнее, а удержать на своей стороне таких политиков, как Трамп, все труднее.

Во время одного из последних телефонных разговоров Зеленский попытался убедить Вэнса изменить свое решение о визите в Украину во время войны.

"Мы все еще ждем вас", - сказал он в шутку.

Вице-президент США не ответил.

Ссора в Белом доме - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Однако их совместная пресс-конференция завершилась громким скандалом. Неожиданно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнула словесная перепалка, в которую вмешался и сам Трамп.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в течение пяти дней призывали Зеленского возобновить диалог с президентом США Дональдом Трампом после конфликта в Белом доме. Об этом сообщает The New York Times.

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Владимиром Зеленским во время его визита в Белый дом был частью стратегии давления на Украину.

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Что известно о Time? Time - американский еженедельный журнал и информационный портал. Штаб-квартира издания расположена в Нью-Йорке. Также у Time есть подразделения в Европе, Латинской Америке, Гонконге и Австралии. Тime является ядром WarnerMedia - крупнейшего в мире холдинга в области СМИ и шоу-бизнеса. Также журнал Time известен тем, что в последнем декабрьском номере называет "человека года". Номинация присуждается людям с 1927 года, а первым ее удостоился летчик Чарльз Линдберг, который стал первым в истории, кому удалось самостоятельно перелететь Атлантику, пишет Википедия.

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