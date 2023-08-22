Сколько кофе можно пить: ответ удивит даже опытных кофеманов

Кофеманы рано или поздно задумываются над довольной простым вопросом: "Сколько кофе можно пить?". Главред решил разобраться с этой темой.

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400 мг кофеина (в среднем четыре чашки) в день - в целом безопасны / коллаж Главред, фото УНИАН

Кофе – напиток далеко не такой простой, как кажется на первый взгляд. Он содержит в себе сотни биологически активных веществ. И кофеин — главное из них. Его содержание на одну чашку обычно колеблется в районе 100 мг.

Сколько кофе можно пить в день

Одни фанаты кофе выпивают в среднем по от пяти до шести чашек в день (около 400-500 мг кофеина), а другие ограничиваются одной-двумя порциями.

Эксперты сходятся на том, что 400 мг кофеина (в среднем четыре чашки) в день в целом безопасны для тела, а разовая порция не должна превышать 200 мг.

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Сколько кофеина в чашке кофе

Содержание этого вещества в чашке напитка зависит от его разновидности и метода заваривания (данные приблизительные):

эспрессо (70-80 мл) — 120-200 мг;

американо (120 мл) — 85-120 мг;

капучино (200 мл) — 100-136 мг;

латте (400 мл) — 200-360 мг;

растворимый кофе (200 мл) — 62-96 мг;

кофе в турке (200 мл) — 76-130 мг;

кофе из капельной кофеварки (200 мл) — 145 мг.

Далее немного детальнее. В эспрессо, если приготовленный свежий напиток содержит около 200 мг, а кофеина в нем в среднем 200мл. Как видим, достаточно высокий показатель, поэтому достаточно выпивать одну-две чашки эспрессо в сутки. Многие любят такой напиток именно за быстрый эффект, всего от одной чашечки, легко проснуться и ободриться. А если человек крайне сильно восприимчив к кофеину, то нужно отказаться от эспрессо, и выбрать более легкие кофейные напитки.

Растворимый кофе. Считается, что в порошковом кофе абсолютно искусственный продукт и содержит минимальное количество кофеина. Но это абсолютно не так. В чашечке объемом в 250 мл содержится примерно 60-190 мг кофеина.

Кофейные напитки. Латте, капучино и так далее. Напитки, в своем составе содержащие в том числе молоко, обычно имеют в себе от 150 до 170 гр кофеина на чашку в 250 мл. Есть распространенное мнение, что молоко смягчает действие кофеина и снижает его количество. Но это совсем не так. Добавления молока в кофе никак не влияет на количество кофеина.

Зная содержание кофеина в чашке кофе, человек может рассчитать для себя оптимальную суточную дозу. В среднем же достаточно выпивать две чашки кофе в день либо чередовать с напитками, в которых не содержится кофеин.

Сколько раз в день можно пить кофе подростку

Каждый человек очень по-разному входит в пубертатный период. И, соответственно, он начинается в разные возрастные промежутки. Важно объяснить новоявленным подростком, что в этом возрасте их организм проходит серьезные гормональные перестройки. И никто не сможет гарантировать, что тело не среагирует отрицательно на дополнительную стимуляцию кофеином. Он, хоть и безопасный, но все же стимулятор, может в отдельных случаях привести к психологической зависимости и тревожности (если им злоупотреблять). Подросток должен понять, что здоровье должно быть всегда первостепенно.

В среднем эксперты советуют – для детей 10-14 лет с весом тела от 35 до 50 кг – 87,5 - 125 мг/день. С 16 лет уже можно вполне употреблять и взрослые дозы – до 400 мг кофеина в день (3-4 чашки).

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