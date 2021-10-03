Партия Саакашвили проигрывает "референдум": в Грузии объявили результаты выборов

В Грузии состоялись выборы / Reuters

В Грузии по итогам подсчета итогов голосования на местных выборах на 99,92% избирательных участках, правящая партия Грузинская мечта лидирует.

По данным ЦИК, по пропорциональным спискам Грузинская мечта получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия Единое национальное движение, неофициальным лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили, - 30,7%.

Отметим, что представители грузинских оппозиционных партий и Саакашвили считают местные выборы 2 октября "референдумом", который в случае, если правящая партия Грузинская мечта наберет менее 43% голосов избирателей, должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов.

Добавим, что такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной текущего года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля между представителями правящей партии и оппозиции.

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Задержание Саакашвили в Грузии

Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.

Позднее стало известно о его задержании.

После этого у президента Владимира Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь Саакашвили.