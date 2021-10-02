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Саакашвили грозит экстрадиция: в Тбилиси объяснили, как экс-президент попал в Грузию

2 октября 2021, 17:35
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Михаил Саакашвили прилетел из Украины в Турцию, а оттуда перебрался по сухопутной границе в Грузию, уверен Бесик Аладашвили.

Саакашвили
Михаил Саакашвили / Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог попасть в страну через Турцию, рассказал председатель грузинского Центра по общественному контролю за деятельностью спецслужб Бесик Аладашвили.

"В Грузию можно попасть тремя путями: по воздуху, по морю и по суше. Если мы учтем тот факт, что Саакашвили пересек границу незаконно, я предполагаю, он мог попасть в страну через Турцию", – сказал Аладашвили в интервью Sputnik Грузия.

По мнению эксперта, Саакашвили прилетел из Украины в Турцию, а оттуда перебрался по сухопутной границе в Грузию. Как отмечает Аладашвили, в результате незаконного пересечения грузино-турецкой сухопутной границы не раз задерживали людей, и это говорит о том, что периметр границы не контролируется полностью. С большой вероятностью, экс-президент об этом знал, считает он.

Вместе с тем в марионеточном "правительстве" оккупированной Россией Южной Осетии заявили о том, что могут потребовать экстрадиции задержанного в Грузии Михаила Саакашвили. Такой вариант развития событий допустил озвучивший позицию Цхинвала Дмитрий Медоев, которого цитирует ТАСС.

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"Южная Осетия имеет право потребовать выдачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — по месту совершения преступлений. — Я имею в виду преступления 2004 и 2008 годов, согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года", - заявил он.

Возвращение Саакашвили в Грузию

Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.

Позднее стало известно о его задержании.

После этого у президента Владимира Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь Саакашвили.

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Михаил Саакашвили новости Грузии
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