Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Великая суббота 11 апреля: что строго запрещено делать в этот день

Виталий Кирсанов
10 апреля 2026, 10:59
Именно в канун Пасхи в церквях совершаются особые богослужения и начинается освящение пасхальных корзин.
Великая суббота - время для молитвы и тишины
Великая суббота - время для молитвы и тишины

Вы узнаете:

  • Что значит Великая суббота
  • Что запрещено в Великую субботу
  • Приметы 11 апреля

Великая суббота (11 апреля) - последний день перед Пасхой, которым завершается Страстная неделя. Библия говорит, что в этот день тело Иисуса Христа находилось в гробe после распятия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Что значит Великая суббота

Великая суббота - время для молитвы и тишины. Вечером верующие идут в церковь на праздничную службу. В храмах проходят особые богослужения, во время которых Плащаницу торжественно переносят в алтарь. А в Иерусалиме сходит Благодатный огонь - символ жизни и победы света над тьмой.

видео дня

Несмотря на сдержанность дня, есть несколько дел, которые стоит сделать. Хозяйки обычно именно в субботу допекают паски, красят яйца и собирают праздничную корзину. Также важно уделить время близким людям и родственникам.

Что запрещено в Великую субботу

Нельзя развлекаться и устраивать громкие празднования

Атмосфера уже не такая скорбная, как в Страстную пятницу, но еще сдержанная. Именно поэтому громкие гуляния, алкогольные застолья или вечеринки - неуместны.

Нельзя ссориться и злословить

Последний день Страстной недели - время внутреннего очищения, поэтому важно избегать конфликтов и негативных эмоций.

Не рекомендуется тяжелый физический труд

Хотя запреты уже не такие строгие, как в пятницу, все же стоит избегать тяжелой работы - строительства, ремонта, работы на огороде.

В то же время в Великую субботу многие хозяйки завершают приготовление к Пасхе и собирают праздничную корзину.

Приметы 11 апреля

  • Утром стоит туман - будет много грибов.
  • Уже появились крокусы - лето придет рано.
  • Утром солнце - ждите ясный и теплый день.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы пасхальные праздники календарь праздников Великая Суббота интересные новости церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять