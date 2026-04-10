Великая суббота 11 апреля: что строго запрещено делать в этот день

Вы узнаете:
- Что значит Великая суббота
- Что запрещено в Великую субботу
- Приметы 11 апреля
Великая суббота (11 апреля) - последний день перед Пасхой, которым завершается Страстная неделя. Библия говорит, что в этот день тело Иисуса Христа находилось в гробe после распятия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Что значит Великая суббота
Великая суббота - время для молитвы и тишины. Вечером верующие идут в церковь на праздничную службу. В храмах проходят особые богослужения, во время которых Плащаницу торжественно переносят в алтарь. А в Иерусалиме сходит Благодатный огонь - символ жизни и победы света над тьмой.
Несмотря на сдержанность дня, есть несколько дел, которые стоит сделать. Хозяйки обычно именно в субботу допекают паски, красят яйца и собирают праздничную корзину. Также важно уделить время близким людям и родственникам.
Что запрещено в Великую субботу
Нельзя развлекаться и устраивать громкие празднования
Атмосфера уже не такая скорбная, как в Страстную пятницу, но еще сдержанная. Именно поэтому громкие гуляния, алкогольные застолья или вечеринки - неуместны.
Нельзя ссориться и злословить
Последний день Страстной недели - время внутреннего очищения, поэтому важно избегать конфликтов и негативных эмоций.
Не рекомендуется тяжелый физический труд
Хотя запреты уже не такие строгие, как в пятницу, все же стоит избегать тяжелой работы - строительства, ремонта, работы на огороде.
В то же время в Великую субботу многие хозяйки завершают приготовление к Пасхе и собирают праздничную корзину.
Приметы 11 апреля
- Утром стоит туман - будет много грибов.
- Уже появились крокусы - лето придет рано.
- Утром солнце - ждите ясный и теплый день.
