Великая суббота 11 апреля: что строго запрещено делать в этот день

Именно в канун Пасхи в церквях совершаются особые богослужения и начинается освящение пасхальных корзин.

Великая суббота - время для молитвы и тишины

Великая суббота (11 апреля) - последний день перед Пасхой, которым завершается Страстная неделя. Библия говорит, что в этот день тело Иисуса Христа находилось в гробe после распятия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Что значит Великая суббота

Великая суббота - время для молитвы и тишины. Вечером верующие идут в церковь на праздничную службу. В храмах проходят особые богослужения, во время которых Плащаницу торжественно переносят в алтарь. А в Иерусалиме сходит Благодатный огонь - символ жизни и победы света над тьмой.

Несмотря на сдержанность дня, есть несколько дел, которые стоит сделать. Хозяйки обычно именно в субботу допекают паски, красят яйца и собирают праздничную корзину. Также важно уделить время близким людям и родственникам.

Что запрещено в Великую субботу

Нельзя развлекаться и устраивать громкие празднования

Атмосфера уже не такая скорбная, как в Страстную пятницу, но еще сдержанная. Именно поэтому громкие гуляния, алкогольные застолья или вечеринки - неуместны.

Нельзя ссориться и злословить

Последний день Страстной недели - время внутреннего очищения, поэтому важно избегать конфликтов и негативных эмоций.

Не рекомендуется тяжелый физический труд

Хотя запреты уже не такие строгие, как в пятницу, все же стоит избегать тяжелой работы - строительства, ремонта, работы на огороде.

В то же время в Великую субботу многие хозяйки завершают приготовление к Пасхе и собирают праздничную корзину.

Приметы 11 апреля

Утром стоит туман - будет много грибов.

Уже появились крокусы - лето придет рано.

Утром солнце - ждите ясный и теплый день.

