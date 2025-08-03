Не будут высыпаться и выветриваться: как правильно хранить открытые специи

Вы узнаете:
- Почему не стоит хранить открытыми пакеты со специями
- Как правильно закрывать специи
Специи - важная составляющая многих блюд. Только вот хранить их без специальных баночек, на первый взгляд, не совсем удобно, ведь открытые упаковки легко перевернуть да и сами специи при таком хранении довольно быстро выветриваются.
Однако Главред узнал, как закрывать пакеты со специями. Лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.
По ее словам, обычными ножницами нужно отрезать с одной стороны уголок, а затем еще одну полоску. Далее упаковку нужно завернуть в несколько оборотов и одеть на нее сверху полоску.
Смотрите видео, как хранить открытые специи:
@dianagologovets Ловите идею, как удобно хранить открытые специи, чтобы они не высыпались и не выветривались ?? #лайфхак#идеидлядома#уборка#идеидлякухни#лайфхакдлядома#органайзер#специи#чистотаипорядок#убираем вместе#мотивациянаприбирання#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
"Делать так можно с любой упаковкой специй. Самое главное, что они не будут высыпаться и выветриваться", - отметила блогерша.
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О персоне: Диана Головец
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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