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Не будут высыпаться и выветриваться: как правильно хранить открытые специи

Анна Косик
3 августа 2025, 04:31
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Постоянно вытирать поверхности из-за рассыпанных специй больше не придется, если знать маленькую хитрость.
специи
Как лучше хранить специи без баночек / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему не стоит хранить открытыми пакеты со специями
  • Как правильно закрывать специи

Специи - важная составляющая многих блюд. Только вот хранить их без специальных баночек, на первый взгляд, не совсем удобно, ведь открытые упаковки легко перевернуть да и сами специи при таком хранении довольно быстро выветриваются.

Однако Главред узнал, как закрывать пакеты со специями. Лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.

видео дня

По ее словам, обычными ножницами нужно отрезать с одной стороны уголок, а затем еще одну полоску. Далее упаковку нужно завернуть в несколько оборотов и одеть на нее сверху полоску.

Смотрите видео, как хранить открытые специи:

"Делать так можно с любой упаковкой специй. Самое главное, что они не будут высыпаться и выветриваться", - отметила блогерша.

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О персоне: Диана Головец

Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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