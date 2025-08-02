Пауки будут держатся за километр, если держать 3 вещи в ванной комнате

Вы узнаете:
- Чего боятся пауки
- Как избавиться от пауков
Пауки нередко появляются в ванных комнатах — особенно летом и осенью, когда начинается их сезон размножения. Несмотря на то, что эти насекомые приносят пользу, охотясь на других вредителей, далеко не все готовы терпеть их соседство в доме.
К счастью, избавиться от пауков в ванной можно без агрессивной химии и лишних затрат, пишет express.
Отпугивающие растения
По словам эксперта из Victorian Plumbing, Алекса Вудса, пауки не выносят запахи мяты, лимонника и эвкалипта. Просто разместите горшки с этими растениями в ванной — они украсят интерьер и создадут невидимый барьер для нежеланных гостей.
Лимонная кожура
Один из самых простых и эффективных трюков: натрите лимонной цедрой подоконники, полки, места за шкафами и унитазом. Цитрусовый аромат не только отпугнет пауков, но и наполнит ванную комнату свежестью.
Эфирные масла от пауков
Сделайте натуральный спрей для ванной:
- Смешайте 20 капель эфирного масла (чайного дерева, лаванды, мяты, цитрусовых или корицы) с водой в пульверизаторе.
- Обрабатывайте углы, щели и влажные места — именно там любят прятаться пауки.
Регулярное применение таких средств поможет естественным образом защитить ванную от пауков, не нанося вреда здоровью и окружающей среде.
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Об источнике: Express.co.uk
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