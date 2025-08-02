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Пауки будут держатся за километр, если держать 3 вещи в ванной комнате

Сергей Кущ
2 августа 2025, 01:32
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Используйте эти простые лайфхаки, чтобы забыть о пауках в ванной.
Пауки будут держатся за километр, если держать 3 вещи в ванной комнате
Пауки будут держатся за километр, если держать 3 вещи в ванной комнате / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чего боятся пауки
  • Как избавиться от пауков

Пауки нередко появляются в ванных комнатах — особенно летом и осенью, когда начинается их сезон размножения. Несмотря на то, что эти насекомые приносят пользу, охотясь на других вредителей, далеко не все готовы терпеть их соседство в доме.

К счастью, избавиться от пауков в ванной можно без агрессивной химии и лишних затрат, пишет express.

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Отпугивающие растения

По словам эксперта из Victorian Plumbing, Алекса Вудса, пауки не выносят запахи мяты, лимонника и эвкалипта. Просто разместите горшки с этими растениями в ванной — они украсят интерьер и создадут невидимый барьер для нежеланных гостей.

Лимонная кожура

Один из самых простых и эффективных трюков: натрите лимонной цедрой подоконники, полки, места за шкафами и унитазом. Цитрусовый аромат не только отпугнет пауков, но и наполнит ванную комнату свежестью.

Эфирные масла от пауков

Сделайте натуральный спрей для ванной:

  • Смешайте 20 капель эфирного масла (чайного дерева, лаванды, мяты, цитрусовых или корицы) с водой в пульверизаторе.
  • Обрабатывайте углы, щели и влажные места — именно там любят прятаться пауки.

Регулярное применение таких средств поможет естественным образом защитить ванную от пауков, не нанося вреда здоровью и окружающей среде.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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