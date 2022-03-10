"Силы противника в 4-5 раз больше": Геращенко рассказал, что сейчас происходит в Мариуполе

Оккупанты сконцентрировали огромные ресурсы вокруг Мариуполя.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что вокруг Мариуполя силы противника в 4 – 5 раз больше.
Сейчас у Путина все силы сконцентрированы вокруг Мариуполя, поскольку он хочет захватить город и чтобы защитники сдались в плен, однако этого не будет, заявил Геращенко в интервью Дмитрий Гордону.
"Но сейчас, наверное, самая тяжелая ситуация. Это то место, где необходимо, чтобы главнокомандующий ВСУ обращал на это внимание. Потому что там в 4-5 раз больше сил противника оцепили Мариуполь", - отметил Геращенко.
Также тяжелее всего в районе Изюма – Балаклеи, потому что там оккупант хочет окружить наши войска. Это самые трудные направления, заявил советник министра МВД.
Читайте такжеВ Мариуполе из-за действий оккупантов от обезвоживания умер ребенокНапомним, оккупанты 9 марта сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Корпус больницы полностью уничтожен. Там также находился роддом. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых.
Авианалет был осуществлен во время действия в Мариуполе режима тишины, который, в том числе, был подтвержден и российской стороной, для работы в городе гуманитарных коридоров.
Читайте также:
- Мариуполь на наших глазах ровняют с землей реактивной артиллерией
- В Чехии резко высказались о вражеском артобстреле Мариуполя
- "Что это за страна такая": Зеленский жестко осудил Россию за бомбежку роддома в Мариуполе