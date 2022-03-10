Пол-России принимает "груз 200" из Украины: куда свозят трупы оккупантов

Оккупанты несут колоссальные потери в Украине, но официальная Москва скрывает реальную картину.
Как минимум 39 российских регионов, согласно официальным данным, получили из Украины тела погибших военных.
"Минобороны России в первый и единственный раз заявило о потерях 2 марта. Тогда, спустя неделю после вторжения, военное ведомство отчиталось о гибели 498 военнослужащих. С тех пор новые данные не публиковались", — говорится в материале российской службы BBC.
Отмечается, что о погибших на войне в Украине регулярно сообщают власти российских регионов, называя при этом имена, фамилии и звания. Первым был глава Дагестана Сергей Меликов — 26 февраля он выразил соболезнования семье офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.
По подсчетам ВВС, региональные власти сообщили о гибели как минимум 71 человека, в большинстве случаев назвав их имена.
Читайте такжеКонтрудар ВСУ: силы оккупантов разбили под Киевом, враг несет потери"Из этих данных следует, что "груз 200" пришел как минимум в 39 регионов. Всего в России 83 субъекта федерации, не считая аннексированных Крыма и Севастополя. Больше всего признанных потерь — в Бурятии, глава которой сообщил о восьми погибших. Большинство прочих регионов признали гибель одного-двух человек", - отмечают журналисты.
Как сообщал Главред, Минобороны России признало, что применяет на территории Украины систему залпового огня ТОС-1 Солнцепек, использующую термобарические боеприпасы. Использование такого оружия противоречит международному праву касательно правил и обычаев ведения войны.
Читайте также:
- Главный генерал США в Европе рассказал, чем заменить польские МиГ-29 для Украины
- 15 день войны в Украине: ВСУ сдерживают агрессора по всем фронтам и готовятся к обороне Киева
- "НАТО должно просить нас о вступлении": Геращенко заявил о готовности Украины отказаться от Альянса