Пол-России принимает "груз 200" из Украины: куда свозят трупы оккупантов

Пол России принимает "Груз 200" из Украины / Facebook/Ю.Москаленко

Как минимум 39 российских регионов, согласно официальным данным, получили из Украины тела погибших военных.

"Минобороны России в первый и единственный раз заявило о потерях 2 марта. Тогда, спустя неделю после вторжения, военное ведомство отчиталось о гибели 498 военнослужащих. С тех пор новые данные не публиковались", — говорится в материале российской службы BBC.

Отмечается, что о погибших на войне в Украине регулярно сообщают власти российских регионов, называя при этом имена, фамилии и звания. Первым был глава Дагестана Сергей Меликов — 26 февраля он выразил соболезнования семье офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

По подсчетам ВВС, региональные власти сообщили о гибели как минимум 71 человека, в большинстве случаев назвав их имена.

Читайте такжеКонтрудар ВСУ: силы оккупантов разбили под Киевом, враг несет потери"Из этих данных следует, что "груз 200" пришел как минимум в 39 регионов. Всего в России 83 субъекта федерации, не считая аннексированных Крыма и Севастополя. Больше всего признанных потерь — в Бурятии, глава которой сообщил о восьми погибших. Большинство прочих регионов признали гибель одного-двух человек", - отмечают журналисты.

Как сообщал Главред, Минобороны России признало, что применяет на территории Украины систему залпового огня ТОС-1 Солнцепек, использующую термобарические боеприпасы. Использование такого оружия противоречит международному праву касательно правил и обычаев ведения войны.

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