В США обнародовали свои данные о потерях России в Украине: число убитых оккупантов вдвое меньше

Россия признает менее 500 своих погибших военнослужащих в Украине / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

По официальной оценке США, количество убитых российских военных за первые две недели войны в Украине составляет от пяти до шести тысяч человек.

Число раненых российских военнослужащих оценивается примерно в 15-18 тысяч человек, если исходить из предположения, что количество раненых обычно в три раза превышает количество убитых, пишет BBC.

Официальный представитель США, пожелавший остаться неизвестным, назвал эти потери России в войне "очень и очень значительными жертвами" и сравнил уровень смертности с некоторыми сражениями Второй мировой войны.

Тем временем в украинском Генштабе заявляют о более 12 тысячах погибших российских оккупантах. Россия признает менее 500 своих погибших военнослужащих.

Как сообщал Главред, Минобороны России признало, что применяет на территории Украины систему залпового огня ТОС-1 Солнцепек, использующую термобарические боеприпасы. Использование такого оружия противоречит международному праву касательно правил и обычаев ведения войны.

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