Эвакуация из Киева: как найти жилье в Украине и за границей

Эвакуация из Киева / Reuters

24 февраля изменило жизни многих украинских семей. После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации многие люди были вынуждены покинуть свои дома и переселиться по Украине и задуматься о выезде за границу.

Главред собрал полезную информацию о том, как эвакуироваться из Киева и где найти жилье переселенцам и беженцам.

Самый доступный способ эвакуации из Киева и других городов – это поезд. Полное расписание эвакуационных поездов Укрзализныця ежедневно обновляет на своей странице в Facebook. Узнать эту информацию можно и на страницах органов местного самоуправления.

При эвакуации приоритет для детей, женщин и пожилых людей. Поезда курсируют даже во время комендантского часа, а также совершается посадка и отправка пассажиров.

На сайте Прихисток вы сможете найти жилье как в Украине, так и за границей. Есть предложения жилья в разных уголках мира от Таиланда, Израиля и Чехии, до Великобритании.

Сайт Ukraine Now предлагает помощь в перевозках. Если вы нуждаетесь в транспортировке или другой помощи волонтеры помогут вам найти человека, который перевезет вас в любую точку страны.

Стоит помнить, что при пересечении границы украинцам предоставляется три пути решения ситуации: законное пребывание на территории ЕС в течении 90 дней, механизм временной защиты и статус беженца. Подробнее можно прочитать тут.

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