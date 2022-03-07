Страны ЕС принимают украинцев: как получить статус беженца в Европе

Украину покинуло более 1,5 миллиона человек / Reuters

По данным ООН Украину с начала полномасштабной агрессии России покинуло более 1,5 миллиона населения. Большинство украинцев пересекли границу Польши, Венгрии и Румынии. Главред разобрался, что делать после пересечения границы ЕС.

Для граждан Украины страны Евросоюза предусматривают три варианта.

Можно воспользоваться своим правом на законное пребывание в ЕС до 90 дней. Рекомендуется не подавать заявку на беженство, если у вас есть где жить и позволяют финансовые возможности.

Для людей из Украины также разработан механизм временной защиты. Он предусматривает:

получение вида на проживание на 1 год на период временной защиты.

доступ к работе. Требования о 6 месяцах в этом случае нет.

доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне с гражданами страны пребывания.

предоставление жилья (заселение в центр или предоставление средств для проживания);

доступ к социальному обеспечению и медицине;

возможность получить статус беженца в будущем.

Также можно получить статус беженца в той стране, границу которой вы пересекли.

Реклама

Подать заявку на получение статуса беженца нужно во время въезда в страну, уведомив офицера пограничной службы.

Если на пункте пересечения границы большие очереди, спросите, где найти ближайшее отделение Пограничной службы.

Нужно помнить, что процесс получения статуса беженца занимает в среденм около 6 месяцев. В течение этого приода ваш паспорт будет находится в соответствующих институтах.

В течение первых шести месяцев после подачи заявки нет права работать. Если не предоставили статус беженца в течение 6 месяцев, есть право получить справку для работы.

Статус беженца гарантирует:

вид на жительство, который будет действовать как минимум 3 года.

специальный документ для путешествий между странами ЕС.

право на трудоустройство и образование.

право на признание украинских дипломов.

право на социальное обеспечение и медицинские услуги.

Читайте также: