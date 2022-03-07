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Страны ЕС принимают украинцев: как получить статус беженца в Европе

7 марта 2022, 16:25

Как получить жилье и право на работу.

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Украину покинуло более 1,5 миллиона человек / Reuters

По данным ООН Украину с начала полномасштабной агрессии России покинуло более 1,5 миллиона населения. Большинство украинцев пересекли границу Польши, Венгрии и Румынии. Главред разобрался, что делать после пересечения границы ЕС.

Для граждан Украины страны Евросоюза предусматривают три варианта.

Можно воспользоваться своим правом на законное пребывание в ЕС до 90 дней. Рекомендуется не подавать заявку на беженство, если у вас есть где жить и позволяют финансовые возможности.

Для людей из Украины также разработан механизм временной защиты. Он предусматривает:

  • получение вида на проживание на 1 год на период временной защиты.
  • доступ к работе. Требования о 6 месяцах в этом случае нет.
  • доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне с гражданами страны пребывания.
  • предоставление жилья (заселение в центр или предоставление средств для проживания);
  • доступ к социальному обеспечению и медицине;
  • возможность получить статус беженца в будущем.

Также можно получить статус беженца в той стране, границу которой вы пересекли.

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Подать заявку на получение статуса беженца нужно во время въезда в страну, уведомив офицера пограничной службы.

Если на пункте пересечения границы большие очереди, спросите, где найти ближайшее отделение Пограничной службы.

Нужно помнить, что процесс получения статуса беженца занимает в среденм около 6 месяцев. В течение этого приода ваш паспорт будет находится в соответствующих институтах.

В течение первых шести месяцев после подачи заявки нет права работать. Если не предоставили статус беженца в течение 6 месяцев, есть право получить справку для работы.

Статус беженца гарантирует:

  • вид на жительство, который будет действовать как минимум 3 года.
  • специальный документ для путешествий между странами ЕС.
  • право на трудоустройство и образование.
  • право на признание украинских дипломов.
  • право на социальное обеспечение и медицинские услуги.

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