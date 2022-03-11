Путин убеждал Лукашенко в "позитивных сдвигах" на российско-украинских переговорах

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Reuters

Российский президент Владимир Путин заявил самопровозглашенному главе Беларуси Александру Лукашенко, что ему доложили о некоторых "позитивных сдвигах" на переговорах украинских и российских дипломатов. Видеозапись их встречи была опубликована в Сети.

"Я проинформирую Вас о ситуации на украинском направлении – прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны", ‒ сказал руководитель страны-агрессора.

\Лукашенко утверждает, что войну собирались начать Вооруженные силы Украины, а Россия и Беларусь нанесли "превентивный удар".

Самопровозглашенный руководитель Беларуси также сказал, что РФ и Беларусь уже привыкли к санкциям – еще со времен СССР. Причем Лукашено называет такое положение вещей "свинством Запада" и "временем возможностей для подсанкционных стран".

Напомним, Россия начала полномасштабную военную агрессию в Украину 24 февраля по нескольким направлениям. В том числе и с территории Беларуси.

Далее ‒ в этой стране уже прошло три раунда переговоров украинской и российской делегаций. А 10 марта в Турции также переговоры министров иностранных дел РФ и Украины. Однако особых результатов для прекращения военных действий обе стороны не добились.

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Напомним, ранее журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, когда закончится война России против Украины. По его словам, Россия попытается заморозить полномасштабную войну против Украины и прекратить боевые действия через 7-10 дней.

Как сообщал Главред, ранее известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев говорил, что война в Украине скоро закончится и назвал примерные даты.

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