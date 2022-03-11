Путин убеждал Лукашенко в "позитивных сдвигах" на российско-украинских переговорах

Александр Лукашенко, в свою очередь, считает, что им не за что оправдываться. "Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста", ‒ говорит он.
Российский президент Владимир Путин заявил самопровозглашенному главе Беларуси Александру Лукашенко, что ему доложили о некоторых "позитивных сдвигах" на переговорах украинских и российских дипломатов. Видеозапись их встречи была опубликована в Сети.
"Я проинформирую Вас о ситуации на украинском направлении – прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны", ‒ сказал руководитель страны-агрессора.
\Лукашенко утверждает, что войну собирались начать Вооруженные силы Украины, а Россия и Беларусь нанесли "превентивный удар".
Самопровозглашенный руководитель Беларуси также сказал, что РФ и Беларусь уже привыкли к санкциям – еще со времен СССР. Причем Лукашено называет такое положение вещей "свинством Запада" и "временем возможностей для подсанкционных стран".
Напомним, Россия начала полномасштабную военную агрессию в Украину 24 февраля по нескольким направлениям. В том числе и с территории Беларуси.
Далее ‒ в этой стране уже прошло три раунда переговоров украинской и российской делегаций. А 10 марта в Турции также переговоры министров иностранных дел РФ и Украины. Однако особых результатов для прекращения военных действий обе стороны не добились.
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Напомним, ранее журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, когда закончится война России против Украины. По его словам, Россия попытается заморозить полномасштабную войну против Украины и прекратить боевые действия через 7-10 дней.
Как сообщал Главред, ранее известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев говорил, что война в Украине скоро закончится и назвал примерные даты.
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