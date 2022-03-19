Подставляют под пули с белыми повязками: российские орки прикрываются гражданскими в Мариуполе

Мариуполь после обстрелов оккупантами/ Reuters

Российские оккупанты советуют местным жителям в Мариуполе надевать белые повязки – мол, это их будет выделять как гражданское население. Однако так захватчики пытаются прикрыться местным населением и подвергают людей опасности. Ведь с белыми повязками ходят сами оккупанты.

Таким образом оккупанты хотят, чтобы рядовых жителей путали с российскими военными. Об этом сообщили в полку Азов.

"Внимание!!! Оккупанты надевают на жителей Мариуполя белые повязки, чтобы украинские защитники путали их с россиянами! По свидетельствам местных жителей россияне вводят в заблуждение гражданских лиц, повязывая им белые повязки – вроде бы как опознавательный знак гражданского населения", – говорится в сообщении.

Украинские защитники призвали местных жителей быть осторожными и не поддаваться на такие провокации путинской армии.

Ранее сообщалось, что российские военные проводят псевдоэвакуацию из временно контролируемых оккупантами районов блокадного Мариуполя. Жителей города вывозят в Россию, при этом забирают документы.

Также сообщалось, что защитники Украины из полка Азов совершили результативный рейд в тыл российских оккупантов в Мариуполе. Во время спецоперации были уничтожены склады с боеприпасами, офицерский состав врага, взвод пехоты.

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