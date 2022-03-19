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Уничтожили офицеров и взвод пехоты: Азов "прорядил" тылы РФ в Мариуполе

19 марта 2022, 13:56

Бойцы Азова провели рейд по вражескому командному пункту управления.

Эмблема Азова
/ From-ua.com

Защитники Украины из полка Азов совершили результативный рейд в тыл российских оккупантов в Мариуполе.

Как рассказали в пресс-службе Азова, 19 марта во время спецоперации бойцы провели рейд по вражескому командному пункту управления и тыловому пункту управления.

В ходе спецоперации были уничтожены склады с боеприпасами, офицерский состав врага, к взводу пехоты.

В Азове добавили, что также уничтожен танк, 2 бронетранспортера и грузовые автомобили оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что защитники Украины из полка Азов совместно с бойцами ВСУ пресекли попытки российских оккупантов построить понтонную переправу в селе Мощун Киевской области.

Об этом один из командиров Азова Максим Жорин рассказал в своем Telegram-канале.

"Ежедневные попытки русаков построить понтоны в селе Мощун, Киевской области не увенчались успехом. Теперь их техника вместе с некоторыми русскими солдатами плавает в реке Ирпень. Летом заберем!", – написал Жорин.

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