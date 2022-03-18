Блокада Мариуполя: оккупанты забирают документы и вывозят жителей в отдаленные города РФ

Жительница Мариуполя в пункте временного размещения эвакуированных в здании спортивной школы в Таганроге Ростовской области 17 марта 2022 года / Фото Reuters

Российские военные проводят псевдоэвакуацию из временно контролируемых оккупантами районов блокадного Мариуполя. Жителей города вывозят в Россию, при этом забирают документы. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Российская армия подражает нацистским методам (…) Людей грузят в автобусы, вывозят в Новоазовск без предупреждения и получения согласия, затем - фильтрационные мероприятия (обыск, досмотр, проверка телефонов), затем в Таганрог и на поезд. В разные отдаленные города россии", - написал он 17 марта в Faceboоk.

По словам Андрющенко, у мариупольцев забирают украинские документы, а взамен выдают что-то вроде справки.

"Что дальше? По меньшей мере, два года без возможности покинуть указанный город, работа по распределению и отсутствие документов. Разве это не нацизм нового образца?", - добавил он.

Андрющенко сообщил также, что в Мариуполе идут уличные бои. При этом оккупанты не контролируют даже "свою" часть города, а только лишь "зачищают мирных горожан".

"В настоящее время за три дня из Мариуполя вышло около 35 тыс. мариупольцев. Из еще более хорошего – почти весь актив города в безопасности. Ударный кулак дальнейшего сопротивления и помощи будет сформирован на днях", - рассказал советник мэра Мариуполя.

Также, по его словам, оккупанты вывезли из базы "Азова" в Урзуфе остатки формы.

"Ждем новых видеопостановок зверств россиян, переодетых в форму Азова", - добавил Андрющенко.

Напомним, 16 марта российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь. В результате авиаудара была разрушена часть здания, а многие люди оказались под завалами.

Из-под завалов драматического театра в Мариуполе Донецкой области удалось спасти до 130 человек. В бомбоубежище под руинами театра могут находиться еще "не менее 1300 человек".

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