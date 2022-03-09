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Раненые и мертвые лежат посреди улиц, тела растаскивают собаки: в Мариуполе уже около 1300 жертв

9 марта 2022, 18:58

Люди не просто голодают, а сидят без воды.

Жертвы российской агрессии лежат посреди улиц Мариуполя / АР

За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1300 мирных жителей. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Предварительно за период блокадного геноцида российской федерации уже погибли 1300 мариупольцев. Будем бороться за каждого. Стоим", - заявил он.

Также, по словам Андрющенко, российские оккупационные войска не прекращают обстрелы из авиации и артиллерии. Из-за этого погибших невозможно похоронить, а раненых спасти.

Тела и люди с ранениями лежат посреди улицы. Их уже начинают растаскивать собаки.

Кроме того, оккупанты затягивают согласование маршрута для конвоев с гуманитарной помощью для мирного населения. Люди не просто голодают, а сидят без воды.

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