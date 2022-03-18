Под завалами театра в Мариуполе могут оставаться больше тысячи человек – Тарута

/ Полк Азов

Из-под завалов драматического театра в Мариуполе Донецкой области удалось спасти до 130 человек.

В бомбоубежище под руинами театра могут находиться еще "не менее 1300 человек", сообщил народный депутат Сергей Тарута.

Он пояснил, что бомбоубежище уцелело. Однако, оно состоит из трех частей. Пострадала ли какая-то из них, неизвестно.

"Утром из-под завалов, которые разбирали сами мариупольцы, живыми вышло по меньшей мере 130 человек. По оценкам тех людей, которые прятались в театре, и вчера вырвались из Мариуполя, в бомбоубежище и самом здании театра оставалось по меньшей мере 1300 человек", — сообщил нардеп.

Живые ли люди и сколько их там точно, до сих пор неизвестно.

"Понятно только то, что шансов выбраться оттуда у людей нет. Завалы никто не разбирает. Службы, которые должны разбирать завалы, службы спасения и коммунальные, и государственные за дни блокады рашистскими оккупантами физически уничтожены. Убито много медиков. Это значит, что все, кто выжил после бомбардировки, или умрут под завалами театра, или уже умерли", — добавил Тарута.

Напомним, 16 марта российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь.

В результате авиаудара была разрушена часть здания, а многие люди оказались под завалами. Количество пострадавших пока невозможно утонуть из-за постоянных обстрелов.