УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Врач из разбомбленного роддома в Мариуполе рассказала об ужасах войны и атаке на больницу

19 марта 2022, 23:35

9 марта медик ушла с работы за 20 минут до того, как оккупанты нанесли удар по детской больнице

Мариуполь, роддом
Мариуполь / Reuteers

Врач из уничтоженного роддома в Мариуполе Людмила рассказала, что на время атаки российских войск в заведении было более 30 новорожденных детей. В родильном - 45 беременных женщин.

Об этом медик рассказала 19 марта, но только накануне она смогла эвакуироваться в Запорожье.

Людмила вспомнила, что 9 марта она ушла с работы за 20 минут до того, как оккупанты нанесли удар по детской больнице и роддому Мариуполя.

В роддоме находились:

  • 14 новорожденных в отделении патологии;
  • 17 детей – в родильном отделении;
  • а также 45 беременных и 36 сотрудников больницы.

"Три недели не было связи – ни электричества, ни отопления, ни воды, ни газа, ничего. Задача больницы была в том, чтобы работал дизель-генератор, на котором дети находились на кислороде и работали операционные. Воду и детское питание привозили волонтеры", – вспомнила Людмила.

Людмила отметила, что на самом деле в больнице и родильном не было никаких националистов, не было военных. Имелись только дети, женщины и персонал.

"Обычные люди в своем городе, оказавшиеся под ракетами и бомбами российских захватчиков, методично уничтожающих все живое в Мариуполе", – подытожила врач.

Обстрел детской больницы и роддома в Мариуполе

Напомним, 9 марта оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок, и еще 17 пострадали. Корпус больницы полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом. По словам очевидцев, родильного больше не существует, много раненых.

При этом авианалет произошел как раз во время режима прекращения огня, о котором ранее договорились украинская и российская стороны.

В России признали, что сознательно и целенаправленно разбомбили роддом в Мариуполе. Однако в воображении главы МИД РФ Сергея Лаврова роддом в Мариуполе "давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами". Так он объяснил бомбардировку больницы.

Читайте также:

viber
война в Украине новости Мариуполя бои в Мариуполе
Реклама
Популярное
Гороскоп на завтра, 17 марта 2022: Львам – знаки судьбы, Овнам – опасность на дорогеГороскоп на завтра, 17 марта 2022: Львам – знаки судьбы, Овнам – опасность на дороге Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 мартаАстролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 марта Кошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президентКошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президент "Отправили за русским кораблем": украинская фигуристка Шаботова поддержала "спецоперацию в Украине""Отправили за русским кораблем": украинская фигуристка Шаботова поддержала "спецоперацию в Украине" Над городом - черные клубы дыма: утром во Львове прозвучали мощные взрывыНад городом - черные клубы дыма: утром во Львове прозвучали мощные взрывы

Последние новости

00:30

Эвакуация из Киевской области: сколько людей удалось вывезти за день

00:21

"Насиловал мою дочь всю ночь": украинка из села под Харьковом рассказала про зверства оккупантовВидео

00:08

"Я присягал на верность Украине": российский пленный на коленях просит прощение за предательствоВидео

19 марта, суббота
23:44

Польша призвала создать "План Маршалла 2" для Украины: у Зеленского ответили

23:42

Арестович рассказал, как Россия "нашкрябывает" резерв для войны в УкраинеВидео

Реклама
23:35

Врач из разбомбленного роддома в Мариуполе рассказала об ужасах войны и атаке на больницуВидео

23:27

Мертвые писатели уходят из России: Хэмингуэя больше не будут издавать в РФ

23:27

Кадыровцы сбежали из Украины в Чечню еще 13 марта - СБУ

23:15

Враг обстрелял из Градов село в Днепропетровской области

23:11

Для Путина построят подземный город: генерал назвал причинуВидео

22:47

ВСУ ликвидировали заместителя командующего русским Черноморским флотом

22:46

Путин не смог доказать США и Китаю, что может сидеть за одним столом со взрослымимнение

22:28

Приметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делатьВидео

22:27

Какие 5 продуктов должны быть в каждом доме, чтобы выжить во время войныВидео

22:27

Приват24 временно приостанавливает работу: в чем причина

22:06

Лучший ди-джей мира Армин ван Бюрен собрал для Украины более 5 млн гривен

22:01

Подготовку переговоров с Зеленским тормозит Путин, который колеблется — советник Эрдогана

21:54

Генерал США оценил возможность применения ядерного оружия Россией

21:48

Выход на пенсию по возрасту в условиях военного положения: чего ждать пенсионерамВидео

21:48

Юрий Романенко. Сделка США-Китая и новая архитектура мира без РоссииВидеоблоги

Реклама
21:09

"Погибают дети и рушатся наши города": Монатик эмоционально обратился к фанатамВидео

21:00

Россияне выбрали самый нелепый способ действий – АрестовичВидео

20:53

Путин действует в Украине жестоко, потому что паникует - Джонсон

20:51

"НАТО ничего не увидит": офицер РФ раскрыл планы агрессора по скрытному вторжению в страны БалтииВидео

20:34

"Детей расстреливают на блокпостах с родителями": Елена Зеленская сделала эмоциональное заявлениеВидео

20:31

Российский пленный детально рассказал, как и когда руководство готовило их к войне в УкраинеВидео

20:16

ВСУ разгромили колону вражеской техники и вертолетВидео

20:14

Весеннее равноденствие 2022: дата, традиции и запреты дня

20:13

Будем гнать в шею: украинские защитники передали "привет" из "захваченного" россиянами РубежногоВидео

20:10

Приметы на 21 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

В условиях войны: какие сервисы сделали бесплатными услуги для украинцев

20:08

"Рыдаю от злобы, что нет возможности сказать лично": Осадчая пристыдила пропутинскую певицу Гагарину

20:07

Неприемлемы для всего мира: Путин назвал свои условия для встречи с ЗеленскимВидео

19:52

Сдал Путина с потрохами: в РФ мэр выдал военные тайныВидео

19:52

Русский корабль тонет: России не стоит рассчитывать на счастливый конец - МИДВидео

19:37

Гороскоп для Тельцов на апрель 2022: внезапный переезд, помощь ангела-хранителя и заграницаВидео

19:28

Украину разжарит до +20: когда ждать резкого потепленияВидео

19:26

Орки горят вместе с БК: спецназ ВСУ показал разгром позиций рашистовВидео

19:20

"Путин мстит украинцам": эксперт рассказал, почему оккупанты с особой жестокостью бомбят УкраинуВидео

18:59

Что проверяют на блокпостах – памятка украинцам

Реклама
18:58

Вместо хлеба: рецепт идеальных луковых лепешек с вкуснейшей хрустящей корочкойВидео

18:48

Враг не пройдет: названы самые осторожные знаки зодиака

18:43

У Эрдогана назвали ключевые требования Путина для остановки войны в УкраинеВидео

18:32

Готовьте сухари: британские аналитики спрогнозировали последствия войны в Украине для россиянВидео

18:24

Все враги будут сломлены: гороскоп таро для Украины на 2022 год и итог войныВидео

18:23

Мировая коалиция и осуждение варварства РФ: у Зеленского призвали Китай сделать выбор

18:18

Программа минимум: почему России будет достаточно даже небольшого преимущества в войнемнение

18:10

Списывать силы РФ рано: Минобороны Украины о войне с агрессоромВидео

17:59

У украинок появился новый кумир: кто подвинул Кима и АрестовичаВидео

17:47

"8 человек в цинке уехало": украинская пенсионерка угостила орков пирожками "с сюрпризом"Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять