Врач из разбомбленного роддома в Мариуполе рассказала об ужасах войны и атаке на больницу

Мариуполь / Reuteers

Врач из уничтоженного роддома в Мариуполе Людмила рассказала, что на время атаки российских войск в заведении было более 30 новорожденных детей. В родильном - 45 беременных женщин.

Об этом медик рассказала 19 марта, но только накануне она смогла эвакуироваться в Запорожье.

Людмила вспомнила, что 9 марта она ушла с работы за 20 минут до того, как оккупанты нанесли удар по детской больнице и роддому Мариуполя.

В роддоме находились:

14 новорожденных в отделении патологии;

17 детей – в родильном отделении;

а также 45 беременных и 36 сотрудников больницы.

"Три недели не было связи – ни электричества, ни отопления, ни воды, ни газа, ничего. Задача больницы была в том, чтобы работал дизель-генератор, на котором дети находились на кислороде и работали операционные. Воду и детское питание привозили волонтеры", – вспомнила Людмила.

Людмила отметила, что на самом деле в больнице и родильном не было никаких националистов, не было военных. Имелись только дети, женщины и персонал.

"Обычные люди в своем городе, оказавшиеся под ракетами и бомбами российских захватчиков, методично уничтожающих все живое в Мариуполе", – подытожила врач.

Обстрел детской больницы и роддома в Мариуполе

Напомним, 9 марта оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок, и еще 17 пострадали. Корпус больницы полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом. По словам очевидцев, родильного больше не существует, много раненых.

При этом авианалет произошел как раз во время режима прекращения огня, о котором ранее договорились украинская и российская стороны.

В России признали, что сознательно и целенаправленно разбомбили роддом в Мариуполе. Однако в воображении главы МИД РФ Сергея Лаврова роддом в Мариуполе "давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами". Так он объяснил бомбардировку больницы.

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