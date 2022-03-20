ВСУ уничтожили заместителя командующего Черноморского флота РФ Андрея Палия/ Facebook

Украинские военные ликвидировали одного из заместителей командующего Черноморского флота России.

Об убийстве замкомандующего по военно-политической работе Андрея Палия сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

"ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморского флота РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия. Доброе утро, мы из Украины!", – говорится в сообщении.

Как рассказал в Facebook экс-депутат Киевского областного совета Александр Аронец, 51-летний Андрей Палий был уроженцем Киева. Еще в 1993 он отказался принимать украинскую присягу и перешел на северный флот РФ.

Напомним, в Чернобаевке 18 марта во время разгрома украинскими военными российского десанта там погиб генерал-лейтенант армии РФ Андрей Мордвичев. Он стал уже пятым российским генералом, которого уничтожили ВСУ с начала войны в Украине. В МВД Украины отметили, что даже во время Второй мировой войны армия СССР не теряла такого количества своих генералов за такой короткий промежуток времени.

Ранее легендарный украинский летчик Призрак Киева рассказывал, что высшим руководителям армии РФ приходится самостоятельно приезжать к подчиненным в Украину из-за того, что российская армия не в состоянии планировать свои действия. Это помогает ВСУ их ликвидировать.

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