УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вся "славная" армия РФ не умеет планировать действия, это помогает уничтожать их – Призрак Киева

14 марта 2022, 13:43

Армия РФ не в состоянии планировать действия и высшим руководителям приходится самостоятельно приезжать к подчиненным. А здесь их "радостно встречают" ВСУ.

Украинский пилот Призрак Киева
Украинский пилот Призрак Киева / СБУ

Военные руководители в России уже поняли, что РФ проигрывает войну. Поэтому украинской армии начали "сливать" информацию о расположении командных пунктов и самых активных генералов, которые любят сами приезжать на позиции.

Есть уже не один пример, когда для ВСУ сливали такую информацию. Об этом рассказал легендарный Призрак Киева, пишет Цензор.НЕТ.

Украинским пилотам лишь за две недели полномасштабного вторжения России в Украину удалось уничтожить вблизи Киева более 20 воздушных судов противника. Один из летчиков только в первый день войны сбил шесть воздушных судов. После значительных успехов в воздушных столкновениях его начали называть Призрак Киева.

Несколько дней назад легендарный Призрак Киева уничтожил российский командный пункт. Позже оказалось, что его расположение украинской разведке "слили" сами россияне.

Как рассказывает Призрак Киева, в российской армии уже примерно два десятилетия происходит "обратная селекция и деградация элит". На высоких должностях оказались недалекие люди, и вот теперь видно, что они не умеют командовать войском. Лишь ряд из них, кто имеет настоящий боевой опыт, пытаются бывать на позициях и разбираться в ситуации.

"И именно информацию о них начали нам предоставлять. А мы только рады. Вот и на днях, благодаря таким данным, были уничтожены колонна техники и командный пункт. Мы отработали по полученным координатам. Они были точны", – говорит украинский пилот.

Он отметил, что важно уничтожать не просто генералов – они сами по себе не такие ценные – а и пункты управления и систему связи.

"Когда мы разваливаем систему управления, падает вся система, и после того их, как котят, мочат наши добробаты и тероборона. Мы же хорошо видим, что вся эта "славная" российская армия не в состоянии планировать действия. Когда это поняли руководители российской армии, начали лично приезжать к подчиненным. И мы их здесь накрываем", – говорит летчик.

Также он отметил, что первую фазу войны Россия уже проиграла. Ею руководили так называемые паркетные генералы. Теперь, когда РФ начала присылать в Украину тех, кто действительно умеет воевать, информацию о них "сливают" украинской армии.

"Чтобы прекратить войну, нам нужно перебить наиболее подготовленный руководящий состав противника. И мы уже это делаем", – подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к НАТО с призывом закрыть небо над нашей страной. Он опубликовал в Instagram серию снимков с последствиями бомбардировок украинских городов и отметил, что это может быть и с другими государствами, если они не помогут остановить Россию.

Раньше в МВД назвали оккупационные планы России. В ведомстве отметили, что оккупационная армия России намерена продолжить наступление на территорию Украины. Следующие 2-3 недели могут стать решающими для страны.

Также ранее американский философ Френсис Фукуяма заявил, что Россия приближается к полному поражению в войне в Украине, и ее крах будет внезапным. Планирование военных действий на украинских территориях было абсолютно некомпетентным.

Читайте также:

viber
новости Киева война в Украине Призрак вторжение России военный самолет новости Украины
Реклама
Популярное
Когда и чем закончится война в Украине: карпатская мольфарка рассказала о мрачном будущем ПутинаКогда и чем закончится война в Украине: карпатская мольфарка рассказала о мрачном будущем Путина Бутусов рассказал, когда и чем закончится война в УкраинеБутусов рассказал, когда и чем закончится война в Украине "Его ждут страдания до конца года": астролог составил личный гороскоп для Путина"Его ждут страдания до конца года": астролог составил личный гороскоп для Путина Арестович предсказал затухание боевых действий через 1-1,5 месяцаАрестович предсказал затухание боевых действий через 1-1,5 месяца Послал россиян за российским кораблем: Барских отдаст Украине деньги за купленные в РФ билетыПослал россиян за российским кораблем: Барских отдаст Украине деньги за купленные в РФ билеты

Последние новости

14:18

Зачем Путин хочет прислать арабов и африканцев в Украину

14:17

РФ открыла в Сирии центры вербовки наемников, туда уже пришли более 1000 человек – Генштаб ВСУ

13:43

Вся "славная" армия РФ не умеет планировать действия, это помогает уничтожать их – Призрак Киева

13:30

Политик предложил дом с 40 сотками под Киевом за ликвидацию Кадырова

13:08

Почему яйца не нужно хранить в холодильнике и каким концом их хранить

Реклама
12:52

Зеленский показал на фото, что ждет Европу, если НАТО не закроет небо над Украиной

12:42

"Наш флаг подгорел, но выдержал!": Дмитрий Дикусар едва не погиб из-за обстрела российскими ракетами

12:42

В Киеве обломками ракеты оккупантов убило человекаФото

12:41

Гороскоп Таро на неделю 14-20 марта: Тельцам – предостережение, Девам – многообещающая возможность

12:37

Назад в "доперестроечную" реальность: как россияне сами разваливают РФмнение

12:36

Украина громит оккупантов РФ: резервов противника хватит на 10 дней – Арестович

12:01

Для Украины наступают решающие 2-3 недели: в МВД назвали оккупационные планы РФ

11:54

Истерика, слезы и жалобы на власть: как в России приняли блокировку InstagramВидео

11:52

Крах РФ в Украине будет внезапным, а Путин не переживет поражения своей армии – американский философ

11:27

Израиль – посредник в переговорах Украины с РФ: у Зеленского заявили о согласии Иерусалима

11:13

"Простите, что я не могу всем угодить!": Ивлеева отказалась комментировать войну в Украине

10:49

Более 12 тысяч военных и сотни единиц техники: ВСУ опубликовали потери России в Украине

10:48

Как очищать воду в домашних условиях

10:45

Более 2,5 миллиона украинцев выехали за границу, но они хотят вернуться домой – Свириденко

10:41

Стартовал четвертый раунд переговоров Украины и России: о чем будут говоритьВидео

Реклама
10:37

Россияне ночью разбомбили дома мирных жителей в Ахтырке: есть погибшиеВидео

10:35

Гороскоп на завтра, 15 марта 2022: Овнам – недруги, Ракам - судьбоносные знакомства

10:14

Почему не стоит рассчитывать на "группу табакерочников" в Россиимнение

10:04

Российский пианист приковал себя наручниками к заведению Mcdonald'S из-за его закрытия

09:48

Путин за 2 недели разрушил 30 лет экономики России: в США заявили о готовности Москвы к диалогу

09:26

Силовики РФ подставили Путина войной с Украиной, потому что он им надоел – военный эксперт

09:11

Помочь Украине, но не допустить Третьей мировой войны: СМИ назвали сценарии для Запада

09:06

Нагиев впервые вышел на связь после вторжения России в Украину с песней группы Аквариум "Поезд в огне"

08:49

Когда умрет Путин и в РФ начнется война: астролог составил личный гороскоп для президента России

08:44

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2022: Весам – знаки судьбы, Ракам – невоероятная возможность

08:33

Как хранить яйца вне холодильника: 2 простых способа

08:18

Военный эксцесс, или Почему Путин прямо не сможет напасть на Польшу или Литвумнение

07:56

Россия ударила ракетами по Ровенщине: повреждена телевизионная башня

07:52

В Киеве на Оболони оккупанты обстреляли многоэтажный дом, есть погибшиеФото

07:44

Белорусские военнослужащие заявили, что не пойдут войной на Украину – Генштаб

07:05

Актриса Ребел Уилсон показала средний палец Путину в прямом эфире, вызвав овации зала

07:02

В России требуют отстранить Путина из президентского креслаВидео

06:39

Под Киевом ВСУ сбили четыре самолета РФ, которые летели бомбить защитников УкраиныВидео

06:27

Несколько дней до краха: как Россия исчерпала свою финансовую подушкумнение

06:26

Горбунов показал будущее России одним фото: "сдохните в аду!"

Реклама
05:57

В Мариуполе умерла беременная женщина, пострадавшая от авиаудара на роддомВидео

05:45

Арестович предрек Кадырову смерть под Киевом и пригласил его в гости

05:36

В Китае заявили, что Россия не обращалась к ним за военной помощьюВидео

05:02

"Это не шоу и не спектакль!": Могилевская требует от Байдена и мира остановить войну в УкраинеВидео

04:28

"Слава великому Путину!": Гордон показал, что сейчас происходит в российских магазинах

04:00

Война в Украине: последствия затронут весь мир - в Африке будет голодВидео

03:46

Россия заблокировала Украине выход в Черное море: территориальные воды под контролем оккупантаВидео

03:30

Смерть Путина: как умрет российский диктаторВидео

03:18

Усиление санкций для РФ - подробности переговоров Макрона и БайденаВидео

03:04

Поплатилась за поддержку Путина: Егорову публично наказал турецкий консулВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять