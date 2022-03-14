Вся "славная" армия РФ не умеет планировать действия, это помогает уничтожать их – Призрак Киева

Украинский пилот Призрак Киева / СБУ

Военные руководители в России уже поняли, что РФ проигрывает войну. Поэтому украинской армии начали "сливать" информацию о расположении командных пунктов и самых активных генералов, которые любят сами приезжать на позиции.

Есть уже не один пример, когда для ВСУ сливали такую информацию. Об этом рассказал легендарный Призрак Киева, пишет Цензор.НЕТ.

Украинским пилотам лишь за две недели полномасштабного вторжения России в Украину удалось уничтожить вблизи Киева более 20 воздушных судов противника. Один из летчиков только в первый день войны сбил шесть воздушных судов. После значительных успехов в воздушных столкновениях его начали называть Призрак Киева.

Несколько дней назад легендарный Призрак Киева уничтожил российский командный пункт. Позже оказалось, что его расположение украинской разведке "слили" сами россияне.

Как рассказывает Призрак Киева, в российской армии уже примерно два десятилетия происходит "обратная селекция и деградация элит". На высоких должностях оказались недалекие люди, и вот теперь видно, что они не умеют командовать войском. Лишь ряд из них, кто имеет настоящий боевой опыт, пытаются бывать на позициях и разбираться в ситуации.

"И именно информацию о них начали нам предоставлять. А мы только рады. Вот и на днях, благодаря таким данным, были уничтожены колонна техники и командный пункт. Мы отработали по полученным координатам. Они были точны", – говорит украинский пилот.

Он отметил, что важно уничтожать не просто генералов – они сами по себе не такие ценные – а и пункты управления и систему связи.

"Когда мы разваливаем систему управления, падает вся система, и после того их, как котят, мочат наши добробаты и тероборона. Мы же хорошо видим, что вся эта "славная" российская армия не в состоянии планировать действия. Когда это поняли руководители российской армии, начали лично приезжать к подчиненным. И мы их здесь накрываем", – говорит летчик.

Также он отметил, что первую фазу войны Россия уже проиграла. Ею руководили так называемые паркетные генералы. Теперь, когда РФ начала присылать в Украину тех, кто действительно умеет воевать, информацию о них "сливают" украинской армии.

"Чтобы прекратить войну, нам нужно перебить наиболее подготовленный руководящий состав противника. И мы уже это делаем", – подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к НАТО с призывом закрыть небо над нашей страной. Он опубликовал в Instagram серию снимков с последствиями бомбардировок украинских городов и отметил, что это может быть и с другими государствами, если они не помогут остановить Россию.

Раньше в МВД назвали оккупационные планы России. В ведомстве отметили, что оккупационная армия России намерена продолжить наступление на территорию Украины. Следующие 2-3 недели могут стать решающими для страны.

Также ранее американский философ Френсис Фукуяма заявил, что Россия приближается к полному поражению в войне в Украине, и ее крах будет внезапным. Планирование военных действий на украинских территориях было абсолютно некомпетентным.

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