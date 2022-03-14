УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Украина

Крах РФ в Украине будет внезапным, а Путин не переживет поражения своей армии – американский философ

14 березня 2022, 11:52

Российская армия в Украине достигнет точки, когда ее нельзя будет вывести, и при этом будет невозможным доставить продовольствие.

false
Российская армия потерпит крах в Украине, и он будет внезапным – Фрэнсис Фукуяма/ Twitter Francis Fukuyama, Reuters

Россия приближается к полному поражению в войне в Украине. Планирование военных действий на украинских территориях были абсолютно некомпетентными.

Российские власти ошибочно предполагали, что украинцы благосклонно относятся к РФ, и что украинские войска падут сразу после вторжения. Однако такие настроения Москвы перед развязыванием войны были ошибкой. Такие рассуждения высказал американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей колонке для онлайн-журнала American Purpose.

"Очевидно, что российские солдаты несли с собой парадную форму для парада победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы и пайки. На данный момент Путин привлек к этой операции основную часть своих военных – нет огромных резервов сил, которые он мог бы привлечь, чтобы присоединить к битве", – отметил философ.

По мнению Фукуямы, крушение российской армии будет не медленным, а внезапным и катастрофическим. Подразделения РФ достигнут точки, когда их нельзя будет вывести, и при этом будет невозможным доставить продовольствие. Тогда моральный дух солдат просто испарится.

Такой сценарий больше грозит тем российским военным, которые находятся на севере Украины, говорит Фукуяма. Россияне лучше себя чувствуют на юге, однако и там им будет трудно сохранить свои позиции, если войска на севере потерпят крах.

Учитывая потери, которые уже понесли Россия и Украина, сейчас нет дипломатического решения и компромисса для двух государств в этой войне, считает философ.

Фукуяма считает, что Путин не переживет поражения своей армии.

"Он получает поддержку, потому что его считают сильным человеком. А что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и его лишат силы принуждения?", – отмечает философ.

Ранее сообщалось, что в России требуют отстранить Путина из президентского кресла. Общественный и политический деятель РФ Леонид Гозман требует, чтобы депутаты Федерального Собрания РФ начали процедуру отстранения Владимира Путина с поста президента.

Также астролог составил личный гороскоп для президента РФ. Владимир Путин скорее всего умрет через один-три месяца. Астролог также рассказал, что уже через месяц-полтора в России может начаться серьезная война.

Читайте также:

viber
новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России новости Украины Фрэнсис Фукуяма
Реклама
Популярное
Обстрелы, заложники и провокации: Генштаб ВСУ предупредил о террористических методах РоссииОбстрелы, заложники и провокации: Генштаб ВСУ предупредил о террористических методах России В России требуют отстранить Путина из президентского креслаВ России требуют отстранить Путина из президентского кресла Впервые с начала войны во Львове прозвучали взрывыВпервые с начала войны во Львове прозвучали взрывы Россияне, добро пожаловать назад в СССРРоссияне, добро пожаловать назад в СССР Из Беларуси к украинской границе движется колонна военной техники РФ - журналистИз Беларуси к украинской границе движется колонна военной техники РФ - журналист

Последние новости

12:42

"Наш флаг подгорел, но выдержал!": Дмитрий Дикусар едва не погиб из-за обстрела российскими ракетами

12:42

В Киеве на Куреневке обломками ракеты оккупантов убило человекаФото

12:41

Гороскоп Таро на неделю 14-20 марта: Тельцам – предостережение, Девам – многообещающая возможность

12:37

Назад в "доперестроечную" реальность: как россияне сами разваливают РФмнение

12:36

Украина громит оккупантов РФ: резервов противника хватит на 10 дней – Арестович

Реклама
12:01

Для Украины наступают решающие 2-3 недели: в МВД назвали оккупационные планы РФ

11:54

Истерика, слезы и жалобы на власть: как в России приняли блокировку InstagramВидео

11:52

Крах РФ в Украине будет внезапным, а Путин не переживет поражения своей армии – американский философ

11:27

Израиль – посредник в переговорах Украины с РФ: у Зеленского заявили о согласии Иерусалима

11:13

"Простите, что я не могу всем угодить!": Ивлеева отказалась комментировать войну в Украине

10:49

Более 12 тысяч военных и сотни единиц техники: ВСУ опубликовали потери России в Украине

10:48

Как очищать воду в домашних условиях

10:45

Более 2,5 миллиона украинцев выехали за границу, но они хотят вернуться домой – Свириденко

10:41

Стартовал четвертый раунд переговоров Украины и России: о чем будут говоритьВидео

10:37

Россияне ночью разбомбили дома мирных жителей в Ахтырке: есть погибшиеВидео

10:35

Гороскоп на завтра, 15 марта 2022: Овнам – недруги, Ракам - судьбоносные знакомства

10:14

Почему не стоит рассчитывать на "группу табакерочников" в Россиимнение

10:04

Российский пианист приковал себя наручниками к заведению Mcdonald'S из-за его закрытия

09:48

Путин за 2 недели разрушил 30 лет экономики России: в США заявили о готовности Москвы к диалогу

09:26

Силовики РФ подставили Путина войной с Украиной, потому что он им надоел – военный эксперт

Реклама
09:11

Помочь Украине, но не допустить Третьей мировой войны: СМИ назвали сценарии для Запада

09:06

Нагиев впервые вышел на связь после вторжения России в Украину с песней группы Аквариум "Поезд в огне"

08:49

Когда умрет Путин и в РФ начнется война: астролог составил личный гороскоп для президента России

08:44

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2022: Весам – знаки судьбы, Ракам – невоероятная возможность

08:33

Как хранить яйца вне холодильника: 2 простых способа

08:18

Военный эксцесс, или Почему Путин прямо не сможет напасть на Польшу или Литвумнение

07:56

Россия ударила ракетами по Ровенщине: повреждена телевизионная башня

07:52

В Киеве на Оболони оккупанты обстреляли многоэтажный дом, есть погибшиеФото

07:44

Белорусские военнослужащие заявили, что не пойдут войной на Украину – Генштаб

07:05

Актриса Ребел Уилсон показала средний палец Путину в прямом эфире, вызвав овации зала

07:02

В России требуют отстранить Путина из президентского креслаВидео

06:39

Под Киевом ВСУ сбили четыре самолета РФ, которые летели бомбить защитников УкраиныВидео

06:27

Несколько дней до краха: как Россия исчерпала свою финансовую подушкумнение

06:26

Горбунов показал будущее России одним фото: "сдохните в аду!"

05:57

В Мариуполе умерла беременная женщина, пострадавшая от авиаудара на роддомВидео

05:45

Арестович предрек Кадырову смерть под Киевом и пригласил его в гости

05:36

В Китае заявили, что Россия не обращалась к ним за военной помощьюВидео

05:02

"Это не шоу и не спектакль!": Могилевская требует от Байдена и мира остановить войну в УкраинеВидео

04:28

"Слава великому Путину!": Гордон показал, что сейчас происходит в российских магазинах

04:00

Война в Украине: последствия затронут весь мир - в Африке будет голодВидео

Реклама
03:46

Россия заблокировала Украине выход в Черное море: территориальные воды под контролем оккупантаВидео

03:30

Смерть Путина: как умрет российский диктаторВидео

03:18

Усиление санкций для РФ - подробности переговоров Макрона и БайденаВидео

03:04

Поплатилась за поддержку Путина: Егорову публично наказал турецкий консулВидео

02:49

Убивают себя сами: на Сумщине оккупанты устроили кровавый бойВидео

02:10

В видеоформате и нон-стоп: названа дата четвертого раунда переговоров с РФВидео

01:51

Блестящая работа Байрактара: ВСУ показали уничтожение пункта управления огнем артиллерии РФВидео

01:41

Когда закончится война: астролог назвала точную датуВидео

01:29

"Эвакуировать осталось 30%, всего лишь, всех перебило": перехвачен новый разговор оккупантовВидео

00:51

Российский политик назвал Путина достаточно сумасшедшим, чтобы применить ядерное оружиеВидео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти