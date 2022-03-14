Крах РФ в Украине будет внезапным, а Путин не переживет поражения своей армии – американский философ

Российская армия потерпит крах в Украине, и он будет внезапным – Фрэнсис Фукуяма/ Twitter Francis Fukuyama, Reuters

Россия приближается к полному поражению в войне в Украине. Планирование военных действий на украинских территориях были абсолютно некомпетентными.

Российские власти ошибочно предполагали, что украинцы благосклонно относятся к РФ, и что украинские войска падут сразу после вторжения. Однако такие настроения Москвы перед развязыванием войны были ошибкой. Такие рассуждения высказал американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей колонке для онлайн-журнала American Purpose.

"Очевидно, что российские солдаты несли с собой парадную форму для парада победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы и пайки. На данный момент Путин привлек к этой операции основную часть своих военных – нет огромных резервов сил, которые он мог бы привлечь, чтобы присоединить к битве", – отметил философ.

По мнению Фукуямы, крушение российской армии будет не медленным, а внезапным и катастрофическим. Подразделения РФ достигнут точки, когда их нельзя будет вывести, и при этом будет невозможным доставить продовольствие. Тогда моральный дух солдат просто испарится.

Такой сценарий больше грозит тем российским военным, которые находятся на севере Украины, говорит Фукуяма. Россияне лучше себя чувствуют на юге, однако и там им будет трудно сохранить свои позиции, если войска на севере потерпят крах.

Учитывая потери, которые уже понесли Россия и Украина, сейчас нет дипломатического решения и компромисса для двух государств в этой войне, считает философ.

Фукуяма считает, что Путин не переживет поражения своей армии.

"Он получает поддержку, потому что его считают сильным человеком. А что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и его лишат силы принуждения?", – отмечает философ.

Ранее сообщалось, что в России требуют отстранить Путина из президентского кресла. Общественный и политический деятель РФ Леонид Гозман требует, чтобы депутаты Федерального Собрания РФ начали процедуру отстранения Владимира Путина с поста президента.

Также астролог составил личный гороскоп для президента РФ. Владимир Путин скорее всего умрет через один-три месяца. Астролог также рассказал, что уже через месяц-полтора в России может начаться серьезная война.

Читайте также: