Месть киевских "призраков": в небе над столицей уничтожили три самолета РФ

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В ходе боев в небе над Киевом Вооруженные силы Украины уничтожили три самолета российских оккупантов.

Об этом идет речь в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что истребители ВСУ уничтожили два самолета РФ в воздушном бою, а третий был сбит зенитной ракетой.

В ВС ВСУ добавили, что всего за время российского вторжения в Украину было уничтожено 52 самолета и 69 вертолетов врага.

Ранее сообщалось о том, что в небе над Киевом силами противовоздушной обороны был уничтожен вражеский самолёт.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил в своем Facebook.

По его словам, спустя еще 40 минут в результате воздушного боя на окраине Киева был сбит еще один военный самолёт РФ.