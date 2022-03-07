В небе над Киевом силы ПВО сбили еще два самолета российских оккупантов

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В небе над Киевом силами противовоздушной обороны был уничтожен вражеский самолёт.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил в своем Facebook.

По его словам, спустя еще 40 минут в результате воздушного боя на окраине Киева был сбит еще один военный самолёт РФ.

"ПВО ВС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет", - написал Залужный.

Советник главы МВД Антон Геращенко также написал: "Под Обуховым час назад наш летчик-ас сбил крылатую ракету "Калибр" ракетой воздух-воздух! Это самый высокий пилотаж! Наш летчик-Герой сохранил сейчас десятки, а может, сотни жизней украинцев".

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По его словам, боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова и взорвалась в поле.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

В Генштабе ВСУ рассказали, что по состоянию на 7 марта оккупанты потеряли около 11 тысяч солдат, 290 танков, 999 боевых бронированных машин, 117 артиллерийских систем, 26 самолетов, 68 вертолетов.