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РФ теряет генералов быстрее, чем во Второй мировой войне, уже пятеро за три недели – МВД

19 марта 2022, 08:42

Украинские военные разгромили российский десант на аэродроме в Чернобаевке. Там погиб генерал-лейтенант армии РФ Андрей Мордвичев.

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Аэродром в Чернобаевке/ Maxar

Украинские военные 18 марта уничтожили в Чернобаевке командный пункт россиян. Вместе с другими российскими оккупантами там погиб генерал армии РФ. Он стал уже пятым российским генералом, которого уничтожили ВСУ с начала войны в Украине.

Даже во время Второй мировой войны армия СССР не теряла такого количества своих генералов за столь короткий промежуток времени. Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала "Рада".

Россияне уже в шестой раз высаживают десант на аэродроме в селе Чернобаевка Херсонской области, и уже в шестой раз украинская армия разбивает их вдребезги. На этот раз ВСУ также уничтожили российского генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

"Нужно сказать, что мы уничтожили в Чернобаевке пятого генерала. Это генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Руководитель одной из российских армий, которая отвечала за ситуацию на Донбассе. Это один из важных моментов", – отметил Денисенко.

Советник министра добавил, что ВСУ совсем не против, если российский десант продолжит высаживаться в Чернобаевке – ведь там их снова "с радостью" встретят украинские бойцы.

Напомним, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев был командующим 8-й армией Южного военного округа РФ. Как известно, аэродром в Чернобаевке Херсонской области российские военные использовали в качестве своего командного пункта и места сбора самолетов.

Ранее легендарный призрак Киева рассказывал, что высшим руководителям армии РФ приходится самостоятельно приезжать к подчиненным в Украину из-за того, что российская армия не в состоянии планировать свои действия. Это помогает ВСУ их ликвидировать.

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