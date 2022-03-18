Минус один: убит генерал-лейтенант, командующий 8-й армией южного военного округа РФ

В Чернобаевке Херсонской области убили командующего 8-й армией южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

"ВСУ ликвидировали командиров российского полка, причастных к расстрелу под ИловайскомАрестович уточнил, что 8-я армия отвечает за ОРДЛО ("оккупированные районы Донецкой и Луганской области")", - сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Однако отметил, что это предварительная информация.

Как известно, аэродром в Чернобаевке Херсонской области российские военные использовали в качестве своего командного пункта и места сбора самолетов.

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