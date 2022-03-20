РФ перебрасывает в Украину террористов, чтобы ликвидировать Зеленского, Ермака и Шмыгаля – разведка

РФ перебрасывает в Украину террористов, чтобы ликвидировать Зеленского, Ермака и Шмигаля / УНИАН, Reuters

Оккупанты перебрасывают в Украину очередные террористические группы, которые имеют задачу ликвидировать руководство нашего государства. Основными "мишенями" путинских наемников являются президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Очередные группы боевиков начали прибывать в Украину в воскресенье, 20 марта. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Сегодня в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанных с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер) Евгением Пригожиным. Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин лично отдал приказ об осуществлении очередных покушений одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки провалились, а российских террористов, пытавшихся реализовать покушение, ликвидировали.

Читайте такжеПутин заперся в бункере из-за страха покушения: инсайдеры рассказали о панике в КремлеЗеленский, Ермак и Шмигаль являются ключевыми "мишенями" для Путина, однако они не единственные, на кого может быть совершено покушение.

Россия хочет ликвидировать военно-политическое руководство Украины, потому что ей не удается добиться успеха в войне против нашего государства, говорят в украинской разведке.

"Российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов", – отмечают в ГУР Минобороны Украины.

При этом в разведке подчеркнули, что украинская армия, спецслужбы и правоохранители хорошо информированы о планах Кремля. Поэтому никакие террористические атаки не будут иметь успеха – ни на фронте, ни в тылу.

Ранее сообщалось, что Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения с начала вторжения России в Украину.

Читайте также: