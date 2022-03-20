Вывод войск РФ и диалог Зеленского с Путиным: 90% украинцев за жесткие требования к Москве

Украинцы требуют от России вывести свои войска / Reuters

Практически 90% украинцев выступают против перемирия с Россией без вывода ее войск с территории Украины. Прямой диалог президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным поддерживают 74% респондентов, против выступают около четверти. Об этом говорится в результатах исследования социологической группы Рейтинг.

Согласно данным опроса, 89% украинцев придерживаются точки зрения, согласно которой временного мирного договора с Россией не может быть без вывода ее военных подразделений с территории Украины.

74% выступают за прямые переговоры президента Зеленского с главой РФ Путиным для урегулирования российско-украинского военного конфликта. Четверть выступают против такого варианта. На юге и востоке страны таких респондентов чуть больше, однако и в других областях их большинство.

Подчеркивается, что опрос был проведен 18 марта 2022 года на территории Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. Выборка составила 1000 респондентов. Метод опроса – телефонное интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности не более 3,1%.

Напомним, 93% украинцев уверены в победе Украины в войне с Россией. В успех украинского народа верят во всех областях страны. Тех, кто не верит в победу Киева над Москвой, практически нет.