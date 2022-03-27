Почему России так важно захватить Мариуполь: названы четыре причины

Мариуполь с 3 марта город блокируют российские оккупанты / Фото Reuters

Мариуполь больше трех недель находится в блокаде и каждый день страдает от российских бомбардировок с воздуха и наступления войск оккупанта на суше. Город фактически сравняли с землей, счет погибших мирных жителей идет на тысячи. Но украинские защитники все равно противостоят врагу.

Издание BBC назвало четыре причины, почему России так необходимо захватить Мариуполь.

Причина №1. Обеспечение сухопутного коридора между аннексированным Крымом и Донбассом.

Захват Мариуполя позволит России создать коридор между захваченным в 2014 году полуостровом и оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Генерал Ричард Бэрронс, бывший командующий Объединенными силами Великобритании, говорит, что захват Мариуполя жизненно важен для военных действий России.

"Когда россияне почувствуют, что они успешно завершили эту битву, они завершат строительство сухопутного моста из России в Крым и расценят это как крупный стратегический успех", - отметил он.

Если Мариуполь будет захвачен, Россия также получит полный контроль над более чем 80% черноморского побережья Украины, перекрыв ее морскую торговлю.

В случае победы в Мариуполе для российских войск откроются три новых возможности наступления – окружение украинских войск, воюющих на линии разграничения с ОРДЛО; поход на Одессу или поход на Днепр.

Фото bbc.com

Причина №2. Удар по экономике Украины.

Мариуполь – стратегически важный морской порт в Черноморском регионе. В городе расположен крупный металлургический завод. В мирное время главные статьи экспорта из порта города – сталь, уголь и кукуруза. Потеря Мариуполя станет серьезным ударом по экономике Украины.

Причина №3. Дискредитация батальона Азов в пропагандистских целях.

Мариуполь защищает от российских захватчиков в том числе и батальон Азов, бойцами которого российская пропаганда пугает своих граждан.

"Несмотря на то, что они составляют наименьшую часть украинских военных сил, это было полезным инструментом пропаганды для Москвы, что дает ей повод рассказать населению России, что молодые люди, которых она отправила воевать в Украину, находятся там, чтобы избавить своего соседа от неонацистов", – пишет автор статьи.

Если войска РФ смогут захватить бойцов бригады Азов, они предположительно попытаются использовать их в своих пропагандистских целях.

Отметим, именно желанием ликвидировать батальон Азов Россия оправдывает свои военные преступления в Мариуполе. В частности, бомбардировку детской больницы и роддома в городе министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров объяснил тем, что "роддом давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами".

Причина №4. Повышение морального духа войск и населения РФ.

Захват Мариуполя, если он произойдет, будет иметь психологическое значение для обеих сторон в войне.

В частности, хозяин Кремля Владимир Путин сможет говорить о восстановлении "исторической справедливости". Он считает, что украинское побережье Черного моря якобы принадлежит "Новороссии" – исторической территории в пределах Российской империи.

"Победа России в Мариуполе позволила бы Кремлю показать населению через контролируемые государством средства массовой информации, что Россия достигает своих целей и добивается прогресса", - говорится в статье.

Для украинцев же потеря города стала бы серьезным ударом. Ведь он имеет большое стратегическое значение для обороны всей страны.

Блокада Мариуполя

С 3 марта город блокируют российские оккупанты. Мариуполь ежедневно переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты. Только 15 марта российская армия совершила на город 22 авианалета, в результате которых сбросила 100 бомб.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода.

Число погибших в Мариуполе по состоянию на 13 марта составило 2 358 человек. Однако представители местных властей считают, что в городе уже могут быть десятки тысяч жертв. Людей хоронят в братских могилах прямо в центре города.

Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителе, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

16 марта российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь. По данным очевидцев, после бомбардировки россиянами театра, в подвале которого скрывались сотни человек, погибли около трехсот горожан.

Недавно оккупанты позволили выезжать из города местным жителям на собственных авто. Однако, колонны часто обстреливают. По словам президента Зеленского, в городе еще находятся более 100 тысяч украинцев.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция совместно с Турцией и Грецией намерена провести "исключительную гуманитарную операцию" в блокадном Мариуполе и вывезти из города всех жителей Мариуполя, которые захотят уехать.

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