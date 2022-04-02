450 россиян закончили "освобождать" Украину на Харьковщине - 150 "двухсотых" даже не вернут домой

Российские военные вохле границ Украины, танки / Reuters

Батальонная тактическая группа 26-го танкового полка армии РФ понесла огромные потери среди военных вблизи Изюма на Харьковщине.

ВСУ уничтожили из этого подразделения 150 россиян, еще 300 раненых не могут получить медицинскую помощь, сообщил офицер ВСУ Юрий Кочевенко.

По его словам, родственники многих ликвидированных оккупантов не получают даже тел, чтобы похоронить их. Ибо в официальных военных сводках России те считаются как "пропавшие без вести".

"Вблизи Изюма было убито более 150 захватчиков. Еще 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести и лишены профессиональной медицинской помощи, поэтому также могут пополнить когорту "двухсотых", - написал Юрий Кочевенко.

Читайте также"Сами закрыли небо": Украина уже уничтожила 3 воздушные армии российских оккупантов – АрестовичОфицер ВСУ добавил, что поэтому военнослужащие 26 полка, выжившие в предыдущих боях, целыми танковыми экипажами отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях против Украины и просят своих командиров вернуть их домой.

Напомним, ВСУ в Киевской области освободили от российских оккупационных войск более 30 населенных пунктов. В поселке Дмитровка совершен героический поступок: два украинских танка разбили усиленную вражескую танковую роту – 10 танков, воздушно-десантный батальон. В результате немалое количество боевых машин десанта РФ вынуждены были отступить.

Также мы сообщали, что вооруженные силы Украины уничтожили тяжелую огнеметную систему путинской армии под названием Буратино.

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