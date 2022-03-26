Оккупанты несут колоссальные потери - Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента ОП

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 марта традиционно обратился к украинцам.

Зеленский заявил, что герои ВСУ нанесли врагу заметные потери.

Также украинский лидер прокомментировал исчезновение из публичного пространства Сергея Шойгу.

"Наши героические Вооруженные Силы за уходящую неделю нанесли врагу мощных ударов. Заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может и он лично захотел посетить Чернобаевку",– заметил Зеленский.

Президент поблагодарил украинских защитников, которые показали оккупантам: море для них не будет спокойным даже тогда, когда нет шторма. Врага там ждет только огонь.

В качестве примера Зеленский привел российские корабли, которые на этой неделе отправились из порта Бердянска "по известному маршруту".

Зеленский отметил, что на 25 марта счет российских потерь в войне уже превысил 16 тысяч убитых. Среди них – высшие командиры.

По словам украинского лидера, об убитых российских генерал-полковниках или адмиралах пока не докладывали. В то же время командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморским флотом "уже есть".

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Война в Украине 2022

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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