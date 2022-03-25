Эрдоган объявил о переговорах с Зеленским и намерен поговорить с Путиным

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган / пресс-служба Офиса президента

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 марта. Далее он планирует поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным. Глава турецкого государства собирается обсудить вопросы по саммиту НАТО.

Как сообщает Агентство Анадолу, телефонный разговор Эрдогана с Зеленским состоится в пятницу, 25 марта. Уже на выходных он может поговорить с Путиным. Турецкий президент собирается обсудить вопросы предстоящего саммита Североатлантического альянса.

"Сегодня я переговорю с Зеленским. В выходные или в начале следующей недели возможны и переговоры с Путиным. Мы обсудим саммит НАТО", - подчеркнул Эрдоган.

Daily Sabah уточняет, что в ходе разговора с Путиным Эрдоган намерен поговорить о ситуации по решениям на саммите НАТО. По словам турецкого главы государства, он скажет Путину, что тот должен сделать шаг в сторону мира.

"Возможно, у меня будет телефонный разговор с Путиным в эти выходные или в начале недели, на которой мы должны дать оценку встречам на саммите НАТО, а затем сказать ему: "Теперь ты должен быть архитектором шага, который будет сделан для мира" для последующего процесса. Мы должны стремиться урегулировать этот вопрос, сказав ему "Выйди из этого с честью", - подчеркнул Реджеп Эрдоган.

Напомним, ранее Турция неоднократно заявлял о готовности провести в Анкаре или Стамбуле встречу президента Украины Зеленского с главой Кремля Путиным. Однако, по словам советника Эрдогана Ибрагима Калына, подготовку тормозит российская сторона – Путин считает, что предпосылок для переговоров президентов пока нет. По словам Калына, РФ намерена настаивать на якобы признании Украиной российской оккупации Крыма и Донбасса.