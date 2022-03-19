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Подготовку переговоров с Зеленским тормозит Путин, который колеблется — советник Эрдогана

19 марта 2022, 22:01

По советника турецкого президента Ибрагима Калина, основными требованиями Кремля на переговорах будет согласие Украины на российскую оккупацию Донбасса и Крыма.

Путин, Зеленский
Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж УНИАН, Reuters

Ибрагим Калин ‒ советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. сделал прогноз по поводу предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского и страны-агрессора РФ Владимира Путина (при посредничестве своего босса). Об этом сообщает портал Hürriyet.

"На встречах с Зеленским и Путиным наш президент передал своё предложение о прекращении войны и помощь в организации встречи двух лидеров в Турции. Господин Зеленский к этому готов. Господин Путин же считает, что позиции для переговоров на уровне руководства еще не закрыты", — сообщил Калин.

По его словам, основными требованиями Кремля на переговорах будет согласие Украины на российскую оккупацию Донбасса и Крыма. И именно этого Путин потребует от Зеленского во время переговоров, которые, по всей вероятности, состоятся в Турции при посредничестве Эрдогана.

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Напомним, ранее американское издание Financial Times сообщило, что участники российско-украинских переговоров уже очертили предварительный мирный план по прекращению войны.

Якобы Россия выводит свои войска исключительно с захваченных в ходе вторжения после 24 февраля 2022 украинских территорий, а Украина обязуется провозгласит нейтралитет и отказаться от амбиций о вступлении в НАТО и сокращении ВСУ.

Автор: Егор Бунин
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Владимир Зеленский Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган новости Турции
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